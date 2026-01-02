venerdì, 2 Gennaio 2026
4.9 C
Comune di Sassuolo
HomeBolognaEvento musicale non autorizzato presso l'area ex "Caserma Stamoto" di Bologna





Evento musicale non autorizzato presso l’area ex “Caserma Stamoto” di Bologna

BolognaCronacaIn evidenza Bologna
Tempo di lettura 1 min.

La Questura ha identificato circa 300 partecipanti

ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE WHATSAPP
immagine d’archivio

L’evento musicale non autorizzato presso l’area ex “Caserma Stamoto” è iniziato il 31 dicembre 2025, quando improvvisamente hanno fatto accesso abusivo all’interno dell’area numerosi soggetti a bordo di mezzi tra cui auto, furgoni e camper, e con al seguito tende e generi di conforto, per un totale di circa 3000 persone, è terminato nella serata di ieri 1° gennaio 2026.

A riguardo la Questura ha identificato circa 300 partecipanti e sottoposto a sequestro parte della strumentazione utilizzata per erogare energia elettrica e alimentare l’impianto di amplificazione, nello specifico un generatore di corrente portatile, in uso ad uno degli organizzatori, un cittadino italiano originario della provincia di Prato con precedenti specifici, il quale è stato deferito all’A.G. per il reato previsto dall’art. 633-bis c.p. sulla base del recente Decreto Legge “anti-rave”.

I soggetti identificati risultano provenire dalle province della Regione, nonché nella stragrande maggioranza da province del Centro e Nord Italia e dall’estero, in particolare Francia, Svizzera e Germania. Sono state, inoltre, rilevate le targhe di oltre 170 mezzi che hanno fatto accesso all’area, tra cui automezzi furgonati e caravan.

Nel corso della mattinata odierna si è proceduto ad un sopralluogo con bonifica delle aree interessate dall’evento, con l’ausilio di personale del Reparto Mobile di Bologna, durante il quale è stata rilevata la presenza di alcune decine di persone che hanno pernottato all’interno dell’area in tende o camper. Anche queste ultime sono state identificate e allontanate.

Verrà redatta e inviata in Procura, per il successivo vaglio dell’Autorità Giudiziaria, una segnalazione delle condotte poste in essere.

















Redazione 1

Ultime notizie

Periodico quotidiano Sassuolo2000.it
Reg. Trib. di Modena il 30/08/2001
al nr. 1599 - ROC 7892
Direttore responsabile Fabrizio Gherardi

Edito da:
Linea Radio Multimedia srl
P.Iva 02556210363
Cap.Soc. 10.329,12 i.v.
Reg.Imprese Modena Nr.02556210363
Rea Nr.311810

phone: 0536 807013
redazione@sassuolo2000.it

COPYRIGHT

La riproduzione di articoli, foto e video è vietata con qualsiasi mezzo analogico o  digitale, se non espressamente autorizzata dall’editore con consenso scritto.