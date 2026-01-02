Continuano le prevendite per lo spettacolo “La Regina delle Nevi” musical di Fantateatro al Teatro Duse

La Befana per la Casa dei Risvegli Luca De Nigris è oramai un’istituzione della città da 28 anni e il programma tra cura e cultura promosso dalla fondazione Gli amici di Luca Casa dei Risvegli Luca De Nigris riunisce tanti eventi per un grande messaggio solidale: il sostegno alle persone con esiti di coma e l’aiuto alle loro famiglie.

La Befana comincia il suo intenso programma domenica 4 gennaio alle ore 11:00 alla Casa dei Risvegli Luca De Nigris Ospedale Bellaria Azienda Usl di Bologna Via Giulio Gaist, 6 e incontrerà ospiti, familiari, operatori e volontari. Il Circolo Dipendenti del Comune di Bologna, come gli altri anni, offre i panettoni e le calze agli ospiti della struttura e ai loro familiari.

«La Befana di solidarietà per la Casa dei Risvegli Luca De Nigris si è consolidata nel tempo – dice Fulvio De Nigris presidente della Fondazione Gli Amici di Luca Casa dei Risvegli Luca De Nigris ets – ed è una manifestazione che raccoglie tante energie della città e che porta piccoli doni, distribuisce calze e soprattutto regala sorrisi, sia per le strade di Bologna sia nei luoghi di cura a cui siamo profondamente legati, come l’Ospedale Maggiore e la Casa dei Risvegli Luca De Nigris. Sono iniziative che riflettono desideri profondamente condivisi con quelli di nostro figlio Luca, scomparso pochi giorni dopo l’Epifania. Continuiamo a generare solidarietà per la Casa dei Risvegli Luca De Nigris, il centro di assistenza e ricerca dell’Azienda Usl di Bologna che rappresenta una risorsa preziosa e un’esperienza di rilievo nel panorama nazionale ed europeo. Rafforzare questa solidarietà è fondamentale ed è per questo che è nata la Fondazione, con la presenza significativa della Curia di Bologna, dell’Istituto di Montecatone, di Emil Banca, il sostegno costante del Comune di Bologna e il rapporto storico con l’Azienda USL di Bologna. Presenze istituzionali importanti che desideriamo ampliare, perché così come la Casa dei Risvegli Luca De Nigris è diventata patrimonio della città, anche la Fondazione deve diventare patrimonio e interesse condiviso, in una prospettiva futura”.

Lunedì 5 gennaio ore 11:00

All’ospedale Maggiore Largo Nigrisoli 2 nel Reparto pediatria e chirurgia pediatrica al 6° piano la Befana incontrerà i piccoli ospiti e le loro famiglie.

Lunedì 5 gennaio, ore 17.00

Al Centro Commerciale Vialarga – Spazio Conad “La Befana più buona del mondo” con lo spettacolo “La magica Befana e il pasticcio dell’elfo”, un appuntamento dedicato ai più piccoli tra animazioni teatrali e balli a cura di Fantateatro.

Al termine dell’evento, Gianfranco Luce, direttore del Centro Commerciale, e Riccardo Grassi, socio di Spazio Conad, consegneranno l’assegno con il ricavato delle donazioni raccolte a Fulvio De Nigris e Maria Vaccari, a sostegno della Casa dei Risvegli Luca De Nigris.

L’iniziativa solidale prenderà il via già nei giorni precedenti, sabato 4 e domenica 5 gennaio, dalle 15.00 alle 19.00, con un banchetto allestito nella galleria del centro commerciale: la Befana affiancherà Gli Amici di Luca nella raccolta fondi a favore della Casa dei Risvegli. A tutti i donatori sarà offerta una calza in omaggio e un buono sconto da 5 euro, messo a disposizione da Spazio Conad. Sarà inoltre esposta la mostra “Prendersi cura significa amare: il mondo e se stessi (Arte, cura e natura)”, con l’esposizione di quasi cinquanta elaborati realizzati dagli alunni delle scuole primarie Don Milani e Maria Ausiliatrice. I disegni, ispirati dai consigli della Befana, raccontano l’importanza della cura di sé, degli altri e dell’ambiente, attraverso lo sguardo e la creatività dei bambini.

Martedì 6 gennaio

Grande attesa per la mattina del 6 gennaio nel corso della Befana CNA che partirà da Palazzo D’Accursio alle ore 9:00 accompagnata dalla Banda Snap up di Michael Brusha. La cara vecchina (l’attrice Paola Mandrioli di Fantateatro che ha raccolto l’eredità della storica Carla Astolfi) porterà in dono biscotti e cioccolatini sul Trishow di Luca Soldati guidato dal sindaco Matteo Lepore, avendo accanto a se il cardinale Matteo Maria Zuppi. Alle ore 11:00 davanti al Tuday Conad di via Indipendenza insieme alle animazioni di Fantateatro ci sarà una sagoma da Apprendista Befana. Sono infatti aperte le candidature come assistente della Befana per la prossima edizione 2027. Chi si vorrà candidare potrà venire a mettere la sua faccia nella sagoma, scattare una foto e mandarla a Gli amici di Luca (info@amicidiluca.it). Tra tutte quelle pervenute verrà scelta una assistente per affiancare la Befana nella prossima edizione. “Il problema si era già posto con Carla Astolfi – dice la Befana Paola Mandrioli – e se è vero che sono una befana abbastanza giovane il lavoro è diventato molto impegnativo. Sono stata proprio a chiedere uno o più assistenti peri l prossimo anno. Per cui aspetto numerose candidature”.

Nel pomeriggio del 6 gennaio alle ore 14.30 intenso programma della Befana all’Ippodromo Arcoveggio Bologna. Ingressi: Via Corticella, 102 e Via Arcoveggio, 37. GRAN PREMIO DELLA VITTORIA E FESTA DELLA BEFANA. Il pomeriggio è dedicato alla Casa dei Risvegli Luca De Nigris. Durante il pomeriggio di corse i bambini potranno provare il loro primo giretto in sella al pony, visitare le scuderie sul trenino Hippotram e divertirsi con i laboratori di gioco e animazione. Ma soprattutto la Festa della Befana all’Arcoveggio prevede l’arrivo della simpatica vecchietta in sulky. La Befana cavallerizza distribuirà la calza, aiutata dai suoi simpatici assistenti, dopo che i giovanissimi partecipanti alla festa dell’Arcoveggio avranno superato le 7 prove magiche! Durante il pomeriggio sarà possibile donare un contributo ai volontari per sostenereLa Casa dei Risvegli Luca De Nigris. Per l’orario di inizio delle animazioni consultare il sito: ippodromobologna.it.

Gran finale alle ore 18.00 al Teatro Duse per lo spettacolo musical “La Regina delle Nevi” drammaturgia e regia di Sandra Bertuzzi. e incasso devoluto alla Casa dei Risvegli Luca De Nigris. Alla fine dello spettacolo la Befana incontra i bambini e regala le calze offerte da Conad. ANCORA APERTE LE PREVENDITE: Biglietteria del Teatro Duse dal lunedì al sabato dalle ore 15.00 alle 19.00. Acquisti online su www.vivatiket.it.

Infine dal dal 4 al 23 febbraio ritorna nella Manica Lunga di Palazzo d’Accursio in piazza Maggiore 6 CARLA CHE SAGOMA la mostra omaggio all’attrice dialettale bolognese Carla Astolfi (foto di Giovanni Bortolani).

Per sostenere la “Casa dei Risvegli Luca De Nigris” – Gli amici di Luca –

BCC EMILBANCA IBAN: IT15I0707202409000000723070 c/c postale 26346536

Per informazioni tel. 051 6494570 – info@amicidiluca.it