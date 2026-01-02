Arrestato per spaccio dai Carabinieri della Stazione Bologna pilastro un 31enne nord-africano

I Carabinieri della Stazione Bologna Pilastro hanno arrestato un 31enne di origine marocchina per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Durante un mirato servizio di controllo del territorio finalizzato alla prevenzione e repressione del consumo e spaccio di sostanze stupefacenti, in via Duse l’attenzione dei Carabinieri è stata attirata da due uomini di etnia nord-africana che confabulavano tra di loro con atteggiamento sospetto.

Alla vista della pattuglia uno di loro, poi identificato nel 31enne, ha provato ad allontanarsi al fine di sottrarsi al controllo, lanciando a terra un involucro in cellophane contenente sostanza stupefacente (circa 80grammi di cocaina pura all’84% dalla quale si sarebbero potute ricavare dalle 250 alle 300 dosi circa da rivendere successivamente sul mercato al dettaglio), subito dopo recuperato dai militari. Bloccato, l’uomo veniva perquisito e trovato in possesso di denaro contante pari a 95euro suddiviso in banconote di vario taglio. Al termine della celebrazione del processo con rito per direttissima, l’arresto è stato convalidato ed il 31enne sottoposto alla misura cautelare del divieto di dimora nella città metropolitana di Bologna.