All’Auditorium di Mirandola la Compagnia Corrado Abbati in “La Vedova Allegra”

La stagione dell’Auditorium – che si realizza in collaborazione tra ATER Fondazione e l’amministrazione comunale di Mirandola – fa ingresso nel nuovo anno con un titolo cult dell’operetta. Sabato 3 gennaio 2026 la Compagnia Corrado Abbati presenta La Vedova Allegra, una delle operette più popolari e più amate al mondo.

La Vedova Allegra è un’operetta in tre atti su libretto di Victor Léon e Leo Stein su musica di Franz Lehár, apprezzata in tutto il mondo, è un capolavoro di genuina ispirazione dove i protagonisti sono coinvolti in un vorticoso e divertente scambio di coppie, di promesse, di sospetti e di rivelazioni…

