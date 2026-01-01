Previsioni meteo Emilia Romagna, venerdì 2 gennaio 2026

Generalmente nuvoloso la mattina, con foschie o banchi di nebbia nelle zone di pianura del ferrarese e del ravennate e precipitazioni in prossimità delle zone di crinale, nevose al di sopra dei 1300 m. Ampie schiarite dal pomeriggio, eccetto per le zone di crinale e nuova formazione di foschie o nebbie nottetempo nelle pianure.

Temperature in generale aumento, sensibile in Romagna. Valori minimi attorno agli 0 gradi in pianura e sulla costa settentrionale, superiori e pari a circa 5 gradi sulla costa riminese. Massime attorno a 6/7 gradi della pianura fino alla costa ferrarese, tra 8 e 13 in Romagna. Venti sud-occidentali forti o di burrasca sui rilievi e sulle colline, specie quelle romagnole, moderati o forti sulla costa riminese; deboli occidentali sulle zone di pianura e sulle coste ferraresi e ravennati. Mare poco mosso.

(Arpae)