giovedì, 1 Gennaio 2026
4.9 C
Comune di Sassuolo
HomeAppennino ReggianoUn'intensa chiusura dell’anno per il parco nazionale appennino tosco Emiliano





Un’intensa chiusura dell’anno per il parco nazionale appennino tosco Emiliano

Appennino Reggiano
Tempo di lettura 1 min.
ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE WHATSAPP

Si è appena svolta la riunione dell’ultimo Consiglio Direttivo 2025 dell’Ente Parco Nazionale Appennino Tosco-Emiliano, l’organo di indirizzo e controllo politico-amministrativo che guida le principali scelte strategiche dell’area protetta.

Presieduto da Fausto Giovanelli, presidente dell’Ente, il Consiglio ha affrontato temi importanti per la futura tutela e valorizzazione del territorio montano tra Toscana ed Emilia, confermando l’impegno dell’Ente nel promuovere iniziative di sostenibilità ambientale, turismo responsabile e stretta operativa collaborazione con le comunità locali i comuni e altri soggetti presenti sul territorio come ENEL e i Vigili del Fuoco.

Tra gli argomenti centrali trattati figurano:

●      integrazione degli accordi con ENEL e con il Comune di Comano per completare la fruibilità di Lagastrello ove oltre investimenti importanti sulla sentieristica attorno al Lago è in programma la realizzazione di un parco avventura e/o un’area giochi realizzata per la prima volta con  legno prodotto e lavorato localmente ;

●      destinazione e ristrutturazione dell’ex vivaio e ex sede corpo forestale di Febbio a presidio antincendio di intesa con i vigili del fuoco e con il Comune di Villa Minozzo;

●      candidatura del Parco Nazionale e di tutto il suo crinale come punto privilegiato di osservazione del cielo notturno;

●      aggiornamento degli indirizzi del Piano D’Azione della Riserva di Biosfera UNESCO 2026 2035 in coerenza con il nuovo piano d’azione mondiale MAB approvato ad Hang Zhou ( Cina) nel settembre 2025 e della consultazione on line tenuta da MAB Appennino nella scorsa primavera.

Il nuovo action plan sarà tema delle assemblee annuali MAB che si terranno sul nostro territorio a partire da gennaio e febbraio 2026

















Redazione 1

Ultime notizie

Periodico quotidiano Sassuolo2000.it
Reg. Trib. di Modena il 30/08/2001
al nr. 1599 - ROC 7892
Direttore responsabile Fabrizio Gherardi

Edito da:
Linea Radio Multimedia srl
P.Iva 02556210363
Cap.Soc. 10.329,12 i.v.
Reg.Imprese Modena Nr.02556210363
Rea Nr.311810

phone: 0536 807013
redazione@sassuolo2000.it

COPYRIGHT

La riproduzione di articoli, foto e video è vietata con qualsiasi mezzo analogico o  digitale, se non espressamente autorizzata dall’editore con consenso scritto.