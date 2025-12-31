Pannolini lavabili: a Guastalla è già “scelta green” per una famiglia di nuovi nati su quattro

Un dato incoraggiante che segna un cambio di passo nelle abitudini di consumo delle famiglie guastallesi. Il Comune di Guastalla traccia il bilancio del primo anno di distribuzione dei kit gratuiti di pannolini lavabili, un’iniziativa nata per abbattere la produzione di rifiuti indifferenziati e sostenere economicamente i neo-genitori.

Nel corso del 2025, sono stati 22 i kit consegnati ad altrettante famiglie di nuovi nati. Un dato che, rapportato alla media delle nascite sul territorio, indica come quasi il 25% dei nuclei familiari abbia già scelto di aderire a questa pratica virtuosa.

“Trattandosi di un’iniziativa nuova per il nostro Comune, consideriamo questo 25% un ottimo punto di partenza,” commenta la vice sindaca e assessore all’ambiente Chiara Lanzoni. “Siamo consapevoli che una scelta di questo tipo richieda un cambiamento culturale: il nostro obiettivo per il futuro è far conoscere il progetto a ogni singola famiglia, affinché il kit diventi una dotazione naturale per ogni nuovo cittadino di Guastalla.”

RILANCIO PER IL 2026: KIT DISPONIBILI PER TUTTI

Visto il successo del debutto, l’Amministrazione Comunale conferma che l’iniziativa proseguirà per tutto il 2026. I requisiti e le modalità di accesso rimangono invariati:

Per i nuovi nati del 2026: Tutte le famiglie residenti potranno richiedere il kit gratuito subito dopo la nascita.

Per i nati del 2025: Le famiglie che non hanno ancora provveduto al ritiro nel corso dell’anno appena trascorso sono ancora in tempo per farne richiesta.

PERCHÉ SCEGLIERE IL KIT “GOOD MOOD”

L’investimento, sostenuto grazie ai fondi Atersir, punta a contrastare un dato ambientale d’impatto: una famiglia consuma mediamente 6.000 pannolini usa e getta nei primi tre anni di vita di un bambino. Il kit offerto dal Comune contiene sei mutandine lavabili regolabili (dai 3 ai 15 kg) e teli in bambù, garantendo una soluzione ecologica, sicura per la pelle dei piccoli e vantaggiosa per il portafoglio domestico.

COME RICHIEDERE IL KIT

Per ottenere il kit, i genitori residenti a Guastalla devono:

Contattare il Centralino del Comune al numero 0522-839711 per fissare un appuntamento.

Recarsi in Comune per la compilazione del modulo e il ritiro immediato della confezione.

“Vogliamo che Guastalla sia una città sempre più amica dell’ambiente e delle famiglie,” conclude l’assessore Lanzoni. “Invitiamo tutti i genitori a contattarci: è un piccolo gesto che, moltiplicato per tutti i nostri nati, può fare una grande differenza per il futuro del territorio.”