Inizio anno a Fiorano Modenese

Il nuovo anno comincia a Fiorano Modenese con alcuni appuntamenti dedicati soprattutto ai più piccoli.

Sabato 3 gennaio in biblioteca Paolo Monelli al BLA, dalle ore 11, Pina Irace legge le storie sulla Befana, tra dolcetti e risate. L’ingresso è libero e gratuito.

Al cinema teatro Astoria proseguono domenica 4 gennaio e martedì 6 gennaio le proiezioni di due film per tutta la famiglia: alle ore 17 “Un topolino sotto l’albero” e alle 20.30 il terzo episodio della saga di James Cameron “Avatar 3: cenere e fuoco”.

Sabato 3 gennaio e domenica 4 gennaio alla Casa delle Arti Vittorio Guastalla (via Santa Caterina, 2) continua la mostra collettiva di pittura “Aspettando la neve” a cura di Arte e Cultura, con ingresso libero e gratuito dalle 16 alle 19. Nel pomeriggio l’associazione propone un laboratorio artistico per tutte le età con buffet finale. E’ richiesta la prenotazione obbligatoria perché i posti sono limitati (tel. 334 1805567)

Nel primo fine settimana di gennaio ritorna anche La Sfoglia in piazza Ciro Menotti, con le sue specialità gastronomiche e continua la possibilità di partecipare al contest fotografico “Il mondo è nelle tue mani”, con premio finale esclusivo. Basta fare una foto vicino all’installazione natalizia di Lorenzo Lunati, pubblicarla su ig o fb e scrivere una frase che racconti il proprio mondo e modo per renderlo migliore, taggando @smaltochimica_official e @maggiofioranese.

Il 6 gennaio dalle ore 10 alle 13 in piazza Ciro Menotti ci sarà anche la Befana che scenderà dal mitico bus rosso a due piani per accogliere tutti i bambini con le caramelle, mentre La Sfoglia darà la merenda gratuitamente a tutti i bambini (entro i 13 anni).