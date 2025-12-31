Doppio Record alla “7 Km di San Silvestro” di Calderara: Mori e Tarozzi riscrivono la storia del percorso

La quarta edizione della “7 Km di San Silvestro – 3° Memorial Gianfranco Gozzi” si chiude con un risultato straordinario: nuove migliori prestazioni sia maschile che femminile, in una gara che ha visto ritmi talmente serrati da meritare l’appellativo di “corsa in apnea”.

Con 178 atleti competitivi al via, la manifestazione organizzata dalla Podistica Lippo Calderara, con il patrocinio della Città di Calderara di Reno e la collaborazione di UISP, Comitato Podistico Bolognese e COOP Alleanza 3.0, ha regalato un finale d’anno di altissimo livello tecnico.

Record maschile: Mori abbatte il primato storico

A firmare la nuova miglior prestazione maschile è Emilio Mori (Podistica Correggio), che con un impressionante 22:33 migliora di tre secondi il record che resisteva dalla prima edizione, appartenente a Elia Generali ( ex Celtic Druid Castenaso).

Sul podio:

2° posto – Giuseppe Castiello (Modena Runners Club) in 23:23

– (Modena Runners Club) in 3° posto – Umberto Preci (Calcestruzzi Corradini Excels) in 23:35

Da sottolineare che i primi sei uomini sono scesi sotto i 24 minuti, confermando il livello eccezionale della competizione.

Record femminile: Tarozzi domina e riscrive il percorso

Gara senza storia al femminile: Demetra Tarozzi (Atletica Molinella) vola al traguardo in 25:10, nuovo record del percorso, migliorando il precedente primato di Fiorenza Pierli (25:18, 2022).

Completano il podio:

2ª – Fiorenza Pierli (Polisportiva Scandianese) in 26:14

– (Polisportiva Scandianese) in 3ª – Lia Tavelli in 26:38

La Tarozzi chiude 15ª assoluta, confermando una prestazione di altissimo profilo.

Grande partecipazione anche alla Camminata di San Silvestro

Accanto alla prova agonistica, successo anche per la prima edizione della “Camminata di San Silvestro” di 4.600 metri, che ha visto la partecipazione di 200 camminatori, segno di una manifestazione sempre più inclusiva e capace di coinvolgere l’intera comunità.