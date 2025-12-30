Modena: incendio all’ex Cinema Scala

Questa sera , poco prima delle 20, i Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Modena sono intervenuti per spegnere un vasto incendio scoppiato all’interno dell’ex Cinema Scala, situato in via Gherardi Pietro Ercole.
La segnalazione è pervenuta alla Sala Operativa, che ha prontamente disposto l’invio di un ampio schieramento di mezzi di soccorso.
Il rogo ha coinvolto una parte della copertura residua della struttura e un ingente quantitativo di materiali accumulati all’interno dei locali. Le operazioni di spegnimento si sono protratte per diverse ore, complicate dalla presenza di fumo denso e dalle elevate temperature generate dalle fiamme.
Tuttavia, grazie all’intervento tempestivo delle squadre, è stato possibile evitare che l’incendio si estendesse agli edifici vicini. Non si segnalano feriti o persone coinvolte nell’accaduto.
Sul posto erano presenti anche agenti della Polizia Locale e del 113, impegnati nella gestione della viabilità e nei necessari accertamenti. Attualmente sono in corso le ultime attività di bonifica e messa in sicurezza della porzione di copertura danneggiata.