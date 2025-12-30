giovedì, 1 Gennaio 2026
4.9 C
Comune di Sassuolo
HomeCronacaModena: incendio all'ex Cinema Scala





Modena: incendio all’ex Cinema Scala

CronacaIn evidenza ModenaModena
Tempo di lettura Less than 1 min.
ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE WHATSAPP

Questa sera , poco prima delle 20, i Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Modena sono intervenuti per spegnere un vasto incendio scoppiato all’interno dell’ex Cinema Scala, situato in via Gherardi Pietro Ercole.
La segnalazione è pervenuta alla Sala Operativa, che ha prontamente disposto l’invio di un ampio schieramento di mezzi di soccorso.
Il rogo ha coinvolto una parte della copertura residua della struttura e un ingente quantitativo di materiali accumulati all’interno dei locali. Le operazioni di spegnimento si sono protratte per diverse ore, complicate dalla presenza di fumo denso e dalle elevate temperature generate dalle fiamme.
Tuttavia, grazie all’intervento tempestivo delle squadre, è stato possibile evitare che l’incendio si estendesse agli edifici vicini. Non si segnalano feriti o persone coinvolte nell’accaduto.
Sul posto erano presenti anche agenti della Polizia Locale e del 113, impegnati nella gestione della viabilità e nei necessari accertamenti. Attualmente sono in corso le ultime attivi di bonifica e messa in sicurezza della porzione di copertura danneggiata.

















Direttore

Ultime notizie

Periodico quotidiano Sassuolo2000.it
Reg. Trib. di Modena il 30/08/2001
al nr. 1599 - ROC 7892
Direttore responsabile Fabrizio Gherardi

Edito da:
Linea Radio Multimedia srl
P.Iva 02556210363
Cap.Soc. 10.329,12 i.v.
Reg.Imprese Modena Nr.02556210363
Rea Nr.311810

phone: 0536 807013
redazione@sassuolo2000.it

COPYRIGHT

La riproduzione di articoli, foto e video è vietata con qualsiasi mezzo analogico o  digitale, se non espressamente autorizzata dall’editore con consenso scritto.