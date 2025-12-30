martedì, 30 Dicembre 2025
4.9 C
Comune di Sassuolo
HomeBolognaIncendio di un garage nella notte a Mordano





Incendio di un garage nella notte a Mordano

BolognaCronaca
Tempo di lettura Less than 1 min.
ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE WHATSAPP

La scorsa notte intorno alle 4:00 un incendio ha interessato un garage ed un deposito legna presso un’abitazione di Mordano. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco con prima partenza e autobotte da Lugo e da Imola, oltre che da Medicina con autobotte. Una persona è stata accompagnata in ospedale per intossicazione. Intervenuti anche i carabinieri.

















Redazione 1

Ultime notizie

Periodico quotidiano Sassuolo2000.it
Reg. Trib. di Modena il 30/08/2001
al nr. 1599 - ROC 7892
Direttore responsabile Fabrizio Gherardi

Edito da:
Linea Radio Multimedia srl
P.Iva 02556210363
Cap.Soc. 10.329,12 i.v.
Reg.Imprese Modena Nr.02556210363
Rea Nr.311810

phone: 0536 807013
redazione@sassuolo2000.it

COPYRIGHT

La riproduzione di articoli, foto e video è vietata con qualsiasi mezzo analogico o  digitale, se non espressamente autorizzata dall’editore con consenso scritto.