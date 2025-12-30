Incendio di un garage nella notte a Mordano

La scorsa notte intorno alle 4:00 un incendio ha interessato un garage ed un deposito legna presso un’abitazione di Mordano. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco con prima partenza e autobotte da Lugo e da Imola, oltre che da Medicina con autobotte. Una persona è stata accompagnata in ospedale per intossicazione. Intervenuti anche i carabinieri.
