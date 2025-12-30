Il lavoro della Polizia di Stato di Reggio Emilia nell’anno 2025

L’anno che sta per concludersi è stato caratterizzato da numerose attività che hanno delineato in modo netto la mission della Polizia di Stato nella provincia e permesso di rispondere con efficacia alle sollecitazioni provenienti dal territorio. Prevalentemente, l’impegno della Polizia di Stato di Reggio Emilia è stato rivolto alla prevenzione, per il contenimento dei reati; particolare attenzione è stata dedicata al contrasto del narcotraffico, ai delitti legati al “codice rosso” ed alla “violenza di genere” ed al tema della devianza giovanile. La Polizia reggiana ha inoltre destinato molte delle sue energie anche alle iniziative a forte connotazione preventiva, si pensi alle misure di prevenzione del Questore (sorveglianze speciali, avvisi orali, Daspo ecc.) oltre che all’organizzazione e gestione dell’ordine pubblico in occasione dei numerosissimi eventi che hanno interessato il territorio di Reggio Emilia.

Si evidenziano di seguito, in sintesi, i risultati complessivi salienti, raggiunti dalla Polizia di Stato nella provincia di Reggio Emilia nell’anno 2025.

PERSONE ARRESTATE nr. 170;

PERSONE DENUNCIATE IN STATO DI LIBERTÀ nr. 1.197;

PERSONE CONTROLLATE nr. 60.601;

VEICOLI CONTROLLATI nr. 7.892;

Si evidenziano di seguito, in sintesi, i risultati complessivi salienti, raggiunti dai vari Uffici della Questura di Reggio Emilia.

SQUADRA MOBILE

Arresti effettuati: nr 90; Denunce in stato di libertà: nr. 186; C) Operazioni di P.G.:

Attività di contrasto alla criminalità organizzata

Operazione Ten

In data 12 marzo 2025 la Sezione Criminalità Organizzata ha dato esecuzione all’ordinanza applicativa di misura cautelare della custodia in carcere a carico di 5 soggetti appartenenti alla famiglia ARABIA, indiziati di appartenere alla cosca ‘ndranghetista operante in Emilia Romagna ed avente quale epicentro la città di Reggio Emilia, denominata “Operazione Ten” (essendo trascorsi 10 anni dall’operazione AEMILIA).

I provvedimenti restrittivi sono stati emessi dal G.I.P. presso il Tribunale di Bologna Dott. Alberto Ziroldi, su richiesta della Procura della Repubblica di Bologna – Direzione Distrettuale Antimafia, sulla base degli esiti di una lunga e complessa indagine che hanno consentito di attestare l’esistenza e l’operatività, nell’alveo della cosca ‘ndranghetistica emiliana, del gruppo mafioso ARABIA, sodalizio caratterizzato dall’ampia disponibilità di armi e dedito alle estorsioni, alle truffe, nonché alla ricettazione di beni provento di furti a ditte di autotrasporto, commessi al fine di agevolare l’attività dell’associazione mafiosa. Indagati in totale 18 soggetti, 12 dei quali solo per i reati fine.

Arresto del Boss Antonio Gualtieri

In data 8 agosto 2025 la Sezione Criminalità Organizzata ha eseguito l’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal G.I.P. del Tribunale di Bologna su richiesta della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bologna D.D.A., per il delitto di estorsione e turbata liberà degli incanti, perpetrate entrambe con metodo mafioso, a carico di Antonio GUALTIERI, già condannato con sentenza passata in giudicato per associazione a delinquere di stampo mafioso al termine del processo Aemilia. L’ordinanza di custodia cautelare è stata emessa dagli ulteriori approfondimenti investigativi effettuati successivamente all’arresto di GUALTIERI, avvenuto in esecuzione del decreto di fermo emesso dalla Procura di Reggio Emilia per l’estorsione perpetrata aggravata dal metodo mafioso. Nel corso delle indagini è stato sequestrato l’intero patrimonio aziendale riferibile al boss, tra cui la lussuosa abitazione dove aveva scontato la detenzione domiciliare.

Attività di contrasto al traffico di sostanza stupefacente

La Sezione Antidroga, nell’ambito dei servizi finalizzati alla prevenzione e repressione dei delitti in materia di sostanze stupefacenti ha tratto in arresto 18 soggetti colti in flagranza del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e 15 soggetti in esecuzione di ordinanze applicative di custodia cautelare in carcere.

Nel corso dell’anno sono stati sequestrati 23,580 kg di cocaina; 67,200 kg di hashish; 885 g di marijuana; 7 grammi di eroina; 8 grammi di anfetamine; 137.000 euro in contanti; n° 1 pistola semiautomatica con matricola abrasa e n°1 carabina cal. 9 mm sprovvista di matricola.

Operazione “Naike”

Il 14 gennaio 2025 la Sezione Antidroga della Squadra Mobile, unitamente alla Guardia di Finanza, ha eseguito l’ordinanza applicativa di custodia cautelare in carcere denominata, Operazione NAIKE, nei confronti di 15 soggetti (italiani ed albanesi) indagati per associazione a delinquere finalizzata al traffico internazionale di sostanze stupefacenti, associazione avente la sua base operativa nella provincia di Reggio Emilia, tra gli indagati spicca il nome di GATTA Daniele, 40 enne romano, genero di Diabolik (Fabrizio Piscittelli), noto pregiudicato romano ucciso nel 2019 a Roma.

Reati contro il patrimonio

La sezione reati contro il patrimonio, nel periodo di riferimento, ha concluso positivamente le indagini per circa 30 rapine, addivenendo all’identificazione degli autori che sono stati deferiti all’A.G. (11 rapinatori sono stati tratti in arresto).

Il 14 gennaio 2025 la sezione reati contro il patrimonio ha tratto in arresto in flagranza di reato un italiano per tentata estorsione. Qualche ora prima dell’arresto, la persona offesa, dipendente di un istituto di credito si era presentata in Questura per denunciare di aver trovato un biglietto sotto la soglia della porta della sua abitazione contenente una richiesta estorsiva. Nelle ore successive il personale si appostava presso la sua abitazione ed interveniva in flagranza di reato arrestando un vicino di casa della persona offesa, con precedenti di polizia, che aveva ideato e portato a termine il progetto criminoso.

Il 13 febbraio 2025 la sezione reati contro il patrimonio ha tratto in arresto in flagranza di reato un italiano per il reato di truffa aggravata in danno di anziana con la modalità del finto Maresciallo.

All’alba del 25 marzo 2025 la sezione reati contro il patrimonio ha sottoposto a fermo di p.g. un tunisino per rapina pluriaggravata commessa poche ore prima in danno di un passante in zona stazione storica.

Il 27 maggio 2025 la sezione reati contro il patrimonio ha sottoposto a fermo di p.g. un tunisino per rapina e ricettazione. Nottetempo le volanti erano intervenute per un furto in atto sorprendendo due ladri all’interno di un esercizio commerciale, ne nasceva una colluttazione all’esito della quale uno dei due ladri veniva arrestato in flagranza, mentre il secondo dopo aver aggredito brutalmente un agente delle volanti si dava a precipitosa fuga. Le indagini partite nell’immediato hanno consentito di rintracciare l’extracomunitario nelle ore successive ed assicurarlo alla giustizia.

Tra il mese di giugno e quello di settembre del 2025 la sezione reati contro il patrimonio, nell’ambito un’ampia attività investigativa finalizzata al contrasto della criminalità diffusa, coordinata dalla Procura della Repubblica di Reggio Emilia e dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Bologna, ha eseguito 11 misure cautelari a carico di undici soggetti di nazionalità tunisina, alcuni minori stranieri non accompagnati ed altri poco più che maggiorenni, per quattro distinti episodi di rapina aggravata con annesse lesioni personali ed in un caso per aver procurato la deformazione permanente dell’aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso. Fatti tutti commessi tra il mese di marzo e quello di giugno del 2025 nel centro storico cittadino.

Reati contro la persona

Nel periodo di riferimento la Sezione reati contro la persona ha condotto a termine, positivamente, due indagini per due distinti tentati omicidi, maturati entrambi nell’ambito del piccolo spaccio di sostanze stupefacenti, conclusi con l’identificazione e l’arresto degli autori.

In un caso, in data 15 gennaio 2025 la sezione reati contro la persona ha tratto in arresto in flagranza di reato un marocchino che aveva attinto al torace un connazionale con un’arma da taglio per un piccolo debito di droga.

Il 14 marzo 2025 la sezione reati contro la persona ha eseguito l’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal G.I.P. del Tribunale di Reggio Emilia a carico di due indiani, residenti in provincia di Reggio Emilia, i quali la sera del 13 gennaio 2025 al termine di una lite scaturita per un debito di droga attingevano al costato un nigeriano, loro spacciatore di fiducia, che si era rifiutato di fornirgli ulteriori dosi di droga a fronte di pregressi crediti non ancora riscossi.

Il 10 settembre 2025 la Sezione reati contro la persona ha sottoposto a fermo di p.g. e condotto in carcere un pakistano, regolare sul territorio nazionale, gravemente indiziato di essere l’autore della violenza sessuale patita da un minore degli anni diciotto, commessa in piazzale Europa il precedente 5 settembre 2025.

Il 18 novembre 2025 la sezione reati contro la persona ha eseguito l’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Tribunale del Riesame di Bologna a carico di un nigeriano, pregiudicato, indagato del reato di violenza sessuale commessa in danno di una ragazza marocchina in un parco cittadino nel mese di maggio del corrente anno.

La Sezione reati contro la persona nel periodo di riferimento ha trattato poco più di 150 fascicoli c.d. codici rosso ed ha applicato 23 divieti avvicinamento alle persone offese con braccialetto elettronico.

Si segnala tra questi l’importante indagine svolta, in collaborazione con il Servizio di Cooperazione Internazionale di Polizia a tutela di una cittadina Pakistana e dei suoi tre figli, vittime di maltrattamenti ad opera del marito il quale li aveva condotti in Pakistan e ne impediva il loro rientro in Italia. Grazie ad una proficua collaborazione tra le varie Autorità coinvolte, la donna e i suoi figli sono rientrati in Italia in condizioni di sicurezza ed al marito è stato applicato il divieto di avvicinamento alla persona offesa.

UFFICIO PREVENZIONE GENERALE SOCCORSO PUBBLICO – SQUADRA VOLANTE

Per quanto, invece, riguarda l’attività dell’Ufficio Prevenzione Generale Soccorso Pubblico si segnala:

1) Persone identificate nr. 28.413;

2) Veicoli controllati nr. 5.704;

3) Persone Arrestate nr. 69;

4) Persone denunciate: nr. 702;

5) Attività di controllo del territorio:

Controlli effettuati: 16.844;

Interventi di soccorso pubblico: 2.768;

In particolare per:

Rapina: 44 ;

; Furto: 869;

Rissa: 83 ;

; Lite/disturbo: 1.194 ;

; Stupefacenti: 85;

DIVISIONE ANTICRIMINE

Nel corso dell’anno sono state consegnate all’autorità giudiziaria, o sono attualmente in corso di redazione, ben 10 misure di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza.

Ben 20 sono stati i provvedimenti del divieto di accesso alle manifestazioni sportive (c.d. DASPO), nei confronti di soggetti che si sono resi autori di condotte illecite in occasione di manifestazioni sportive.

Da segnalare anche la circostanza che nell’anno di riferimento sono stati emessi ben 40 provvedimenti di DASPO Urbano cosiddetto “Willy” nei confronti di soggetti che si sono resi autori di gravi reati afferenti all’incolumità pubblica, nell’ambito della “malamovida”, quali risse o lesioni personali.

Si riportano di seguito, numericamente, i risultati ottenuti dalla Divisione Anticrimine.

Fogli di via obbligatori con divieto di ritorno 52;

Avvisi Orali 101;

Provvedimenti DASPO Sportivo 20;

Provvedimenti DASPO URBANI 18;

Provvedimenti DASPO c.d. Willy 40;

Applicazione sorveglianze Speciali di P.S. 10;

Ammonimenti per Stalking 24;

Ammonimento per Violenza Domestica 29;

DIVISIONE POLIZIA AMMINISTRATIVA SOCIALE

Rilascio di passaporti, licenze, autorizzazioni di Polizia rilasciati 22.821;

Rifiuti e/o sospensioni licenze: 88;

Sopralluoghi per controlli ad Armerie, Compro-Oro, sale VLT, Centri Scommesse ecc.: 24;

100 T.U.L.P.S.: nr. 2;

Armi ritirate : nr. 262;

Armi sequestrate: nr. 1.

UFFICIO IMMIGRAZIONE

– Permessi di Soggiorno rilasciati: nr. 23.697;

– Espulsioni effettuate: nr. 96;

UFFICIO DI GABINETTO

L’anno che sta per concludersi è stato connotato da un mantenimento costante delle manifestazioni pubbliche. Ciò ha comportato la necessità di dover disporre, con apposite ordinanze, l’attuazione di nr. 1.114 servizi di vigilanza e sicurezza, a tutela dell’ordine pubblico, con l’impiego di nr. 8.912 operatori della Polizia di Stato, anche al fine di contrastare l’aumento dei reati, che influiscono negativamente sulla percezione di tranquillità dei residenti, delle aree urbane maggiormente soggette a fenomeni di criminalità e degrado.

Eventi di grande interesse

228° Anniversario del Primo Tricolore – 7 gennaio 2025

Festival “Elrow Town Italy” presso l’Iren Green Park – 24 maggio 2025

Concerto dei “Pinguini Tattici Nucleari” presso l’RCF Arena – 7 giugno 2025

Incontro Italia-Moldova valido per qualificazioni dei mondiali di Calcio Fifa 2026 – 9 giugno 2025

Concerto di Luciano Ligabue presso l’RCF Arena – 21 giugno 2025

Festival “Yoga Radio Bruno Estate” presso Piazza della Vittoria – 23 giugno 2025

Raduno 2° raggruppamento Associazione Nazionale Alpini Emilia Romagna, Lombardia e Svizzera – 17-18-19 ottobre 2025

Servizi di Ordine Pubblico in ambito sportivo

Campionati di calcio di Serie A e B disputati dall’U.S. Sassuolo Calcio:

servizi presso lo stadio: 17;

Campionati di calcio di serie B disputati dalla Reggiana Calcio 1919

servizi presso lo stadio: 17;

Incontri del Torneo “Coppa Italia” disputati al “Mapei Stadium” nr. 1

Campionato di Basket serie A, Fiba Champions League e Fiba Europe Cup disputati dalla “Pallacanestro Reggiana”:

Servizi presso il palazzetto: 27.

Servizi dedicati alla zona della Stazione Ferroviaria “Storica”

Nelle principali vie adiacenti la Stazione “Storica”, quali piazzale Marconi, via Turri, via Eritrea, viale IV Novembre, via Sani e via Paradisi, sono stati svolti specifici controlli finalizzati ad infrenare i fenomeni delittuosi derivanti dalla presenza di persone senza fissa dimora, che occupano indebitamente porzioni ad uso comune degli edifici ivi ubicati, ove sono stati segnalati dagli abitanti episodi di vandalismo e degrado urbano.

In particolare sono stati realizzati nr. 356 servizi dedicati alla zona della Stazione Ferroviaria “Storica” con l’impiego di nr. 2.314 operatori della Polizia di Stato.

Servizi in centro storico

Nel 2025 si è reso necessario predisporre servizi di ordine e sicurezza pubblica al fine di prevenire e contrastare la commissione di reati e ogni forma di illegalità e disturbo delle persone, che possono incidere negativamente sul senso di sicurezza percepito dai cittadini, in particolare presso il centro storico, nonché specifici e continuativi dispositivi di controllo nella zona dell’Isolato San Rocco e del “quadrilatero” urbano, compreso tra via Secchi, via Roma, via Nobili, via Bellaria e nei parchi pubblici.

Nello specifico, sono stati effettuati nr. 196 servizi presso il centro cittadino mediante l’impiego di nr. 768 operatori della Polizia di Stato.

Si evidenziano di seguito, in sintesi, i risultati complessivi salienti, raggiunti dagli altri Uffici/Reparti della Polizia di Stato della provincia di Reggio Emilia.

REPARTO PREVENZIONE CRIMINE “EMILIA ROMAGNA OCCIDENTALE”

Attività svolta a Reggio Emilia e provincia:

Persone controllate 4.855 ;

; Veicoli controllati 962;

Persone denunciate 26;

Sequestri di sostanza stupefacente unitamente anche ad altri uffici operativi:

Hashish 180,39 g;

Cocaina 166 g;

Marijuana 4,02 g;

Esercizi pubblici controllati 63.

SEZIONE POLIZIA STRADALE

Servizi espletati:

Pattuglie di vigilanza stradale totali: 1.888;

Totale km percorsi: 390.088 km;

Pattuglie viabilità ordinaria: 1.148;

Totale km percorsi viabilità ordinaria: nr. 112 km;

Pattuglie viabilità autostradale: 740 ;

; Totale km percorsi in viabilità autostradale: nr. 976 km;

Servizi di scorta trasporti eccezionali: 3;

Servizi di scorta in occasione di manifestazioni sportive: 41;

Soccorsi stradali effettuati: 1.989;

Infortunistica:

Totale incidenti rilevati: 286;

Incidenti con danni: 186;

Infrazioni rispetto codice della strada:

Patenti ritirate : nr. 529;

Carte di circolazione ritirate : nr. 222;

Veicoli in stato di sequestro amministrativo : nr. 168;

Veicoli in stato di fermo amministrativo : nr. 88;

Infrazioni per limiti di velocità: 60;

Guida in stato di ebbrezza alcolica: 145;

Guida in stato di ebbrezza da stupefacenti: 8;

Infrazioni per sovraccarico a mezzi industriali : nr. 642;

Infrazioni per violazioni merci pericolose : nr. 7;

Infrazioni per mancanza copertura assicurativa : nr. 174;

Totale decurtazione punti: 233;

Totale infrazioni accertate: 6.245;

Polizia Giudiziaria:

Operazioni di P.G.: 420;

Persone denunciate: 98;

Persone arrestate: 4;

Veicoli rubati rinvenuti 10;

Veicoli sequestrati 2;

Sequestro Patenti false 24;

Controlli ad esercizi pubblici: 53;

Sanzioni elevate: nr. 10;

SEZIONE OPERATIVA PER LA SICUREZZA CIBERNETICA

1) Denunce ricevute: nr. 459, di cui:

Reati Postali : nr.2;

Attacchi fisici ATM: nr. 2;

Pedopornografia: 8;

Reati contro la persona : nr. 87;

Computer Crime : nr. 52;

Truffe On-Line : 208;

Frode informatica: nr. 93;

2) Soggetti denunciati: nr. 39;

POSTO POLIZIA FERROVIARIA