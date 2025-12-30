Guastalla, schiamazzi e rumori molesti in condominio: i Carabinieri intervengono e trovano la droga sul tavolo

Quello che sembrava un comune intervento per sedare una lite condominiale o una serata troppo rumorosa, si è trasformata in un’operazione antidroga. Grazie a tale circostanza, infatti, i Carabinieri della Stazione di Gattatico hanno individuato una donna trovata in possesso di sostanze stupefacenti. L’attività, scaturita da una segnalazione al 112, ha permesso di rinvenire dosi di cocaina e marijuana pronte per essere presuntivamente immesse sul mercato locale.

È accaduto la notte del 27 dicembre, poco dopo le 22.30. La Centrale Operativa della Compagnia di Guastalla, allertata dalle chiamate di alcuni cittadini che lamentavano urla e rumori molesti provenienti da un appartamento, ha inviato sul posto la pattuglia della Stazione locale. Una volta giunti all’indirizzo segnalato e fatto accesso all’abitazione, i carabinieri di Gattatico si sono trovati di fronte a una scena inequivocabile: adagiata sul tavolo del salone, in bella vista, vi era una bustina di plastica trasparente contenente polvere bianca (poi identificata come cocaina), accanto a un piatto di ceramica con sopra due codici fiscali e una banconota da 10 euro, kit solitamente utilizzato per il consumo della sostanza.

All’interno dell’immobile sono state identificate tre persone: un 60enne di Gattatico, una 46enne di Montechiarugolo e una 41enne residente a Gattatico. Alla richiesta di chiarimenti sulla provenienza della droga, la 41enne si è assunta l’esclusiva proprietà dello stupefacente, dichiarando l’estraneità ai fatti dei due amici presenti. L’attività investigativa è stata prontamente estesa al domicilio della donna. La perquisizione domiciliare, eseguita con l’ausilio dei colleghi della Stazione di Gualtieri, ha consentito ai Carabinieri di rinvenire ulteriori 9 (nove) grammi di marijuana e un bilancino elettronico di precisione, perfettamente funzionante e sporco di polvere bianca (presuntivamente cocaina), utilizzato per la pesatura delle dosi. Quanto rinvenuto è stato posto in sequestro.

Alla luce degli elementi di presunta responsabilità raccolti, la 41enne è stata quindi denunciata in stato di libertà alla Procura reggiana con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Gli accertamenti relativi ai relativi procedimenti, in fase di indagini preliminari, proseguiranno per i consueti approfondimenti investigativi al fine delle valutazioni e determinazioni inerenti all’esercizio dell’azione penale.