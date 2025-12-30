Capodanno in sicurezza a Castel San Pietro: divieto di botti e petardi sul territorio comunale

In occasione delle festività di Capodanno, il Comune di Castel San Pietro Terme richiama l’attenzione dei cittadini sull’Ordinanza del Sindaco n. 124 del 2025, che introduce il divieto di utilizzo di petardi, mortaretti e artifici similari nelle aree pubbliche di tutto il territorio comunale.

Il divieto sarà in vigore dalle ore 16.00 del 31 dicembre 2025 alle ore 8.00 del 1° gennaio 2026. In questo periodo non sarà consentito far esplodere petardi, mortaretti e artifici simili nei luoghi pubblici o di uso pubblico, né in aree private da cui possano essere raggiunti spazi pubblici. È inoltre vietato utilizzare fuochi pirotecnici non posti in libera vendita senza le necessarie autorizzazioni, così come usare quelli di libera vendita senza rispettare le istruzioni e le cautele previste per evitare rischi a persone e cose.

Il provvedimento nasce dalla volontà di prevenire incidenti e lesioni, ridurre i disagi per i cittadini e limitare gli effetti traumatici sugli animali d’affezione, spesso spaventati dai rumori forti e improvvisi tipici della notte di Capodanno. L’ordinanza tiene conto anche delle possibili ripercussioni sui servizi di emergenza e pronto soccorso, che in queste occasioni possono essere messi sotto pressione.

Accanto ai divieti, il Comune rivolge alcune raccomandazioni alla cittadinanza. A chi dispone di balconi, finestre, terrazzi o aree private prospicienti spazi pubblici è chiesto di controllarne l’utilizzo ed evitare lanci o cadute di oggetti pericolosi. A genitori e tutori di minori è raccomandata la massima vigilanza, anche per impedire che vengano raccolti eventuali ordigni inesplosi. Ai proprietari di animali d’affezione si chiede di adottare tutte le misure utili per ridurre il disagio degli animali e prevenire situazioni di pericolo.

Le violazioni dell’ordinanza comportano sanzioni amministrative, oltre alle ulteriori conseguenze previste dalla normativa vigente nei casi più gravi. Nel periodo interessato saranno rafforzate le attività di vigilanza, in coordinamento con le forze dell’ordine.

L’ordinanza è pubblicata all’Albo Pretorio online del Comune ed è stata trasmessa alle autorità competenti.