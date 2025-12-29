lunedì, 29 Dicembre 2025
La Giunta di Reggio sul concerto di Kanye West: “Profonda distanza tra la città e l’artista”

Rispetto al concerto di Kanye West, annunciato per l’estate 2026 presso RCF Arena, l’amministrazione comunale di Reggio Emilia precisa che il proprio ruolo è esclusivamente istituzionale e che non ha alcuna competenza sulle scelte artistiche che rientrano nell’autonomia dei gestori privati della struttura.

Il Sindaco e la Giunta vogliono però rimarcare la profonda distanza che li separa dalle dichiarazioni e dai comportamenti attribuiti all’artista, che hanno suscitato dibattito e preoccupazione e che – come sottolineato anche da Anpi Reggio Emilia – non riflettono in alcun modo i valori civili, democratici e costituzionali di Reggio Emilia, città Medaglia d’Oro per la Resistenza.

La nostra è una città che si caratterizza per uguaglianza e solidarietà, che da sempre contrasta con progetti della pubblica amministrazione e della cittadinanza attiva ideologie come il neonazismo, l’antisemitismo, la violenza maschilista e più in generale chi si schiera contro i diritti di tutte e tutti.

Premesso questo, l’amministrazione comunale adempirà i propri doveri istituzionali, in collaborazione con la Prefettura, le forze dell’ordine e gli organizzatori, affinché l’evento si svolga nel rispetto delle leggi, degli standard di sicurezza e della città, come sempre avvenuto fino ad ora in occasione di eventi di questa portata.

















