Chiusure programmate per manutenzione sulla Tangenziale di Bologna

Sulla Tangenziale di Bologna, per consentire attività di ispezione e manutenzione delle barriere antirumore, dalle 00:00 alle 5:00 di martedì 30 dicembre, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura, in modalità alternata:

-sarà chiuso lo svincolo 8 Fiera, in entrata verso San Lazzaro di Savena/A14 Bologna-Taranto e in uscita per chi proviene da Casalecchio di Reno/A1 Milano-Napoli. In alternativa si consiglia di utilizzare lo svincolo 7 Via Stalingrado, lo svincolo 7 bis SS64 Ferrara oppure lo svincolo 8 bis Viale Europa;

-sarà chiuso lo svincolo 8 Fiera, in uscita per chi proviene da San Lazzaro di Savena/A14 Bologna-Taranto. In alternativa si consiglia di utilizzare lo svincolo 9 San Donato oppure lo svincolo 7 bis SS64 Ferrara.

-sarà chiuso lo svincolo 8 bis viale Europa, in entrata verso Casalecchio di Reno/A1 Milano-Napoli. In alternativa si consiglia di utilizzare lo svincolo 7 Via Stalingrado, lo svincolo 7 bis SS64 Ferrara oppure lo svincolo 8 bis Viale Europa;

-sarà chiuso lo svincolo 10 Roveri, in entrata verso San Lazzaro di Savena/A14 Bologna-Taranto. In alternativa si consiglia di utilizzare lo svincolo 11 San Vitale oppure lo svincolo 9 San Donato.

Si ricorda che le suddette chiusure saranno effettuate in modalità alternata.

















