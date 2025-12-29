Botti di Capodanno: bomba “Gaza” la novità 2026

Le iniziative dei vari enti, comuni in prima linea, che in concomitanza con i festeggiamenti di fine anno hanno emesso ordinanze che vietano l’utilizzo di petardi e fuochi d’artificio, non hanno fermato il lavoro dei fuochisti. Sarebbe infatti segnalata la comparsa di un ordigno illegale ribattezzato “Bomba Gaza”. Come spesso accade nel mercato nero dei botti, i produttori clandestini sfruttano nomi legati a personaggi sportivi, scenari di guerra o a fatti di cronaca drammatici per “pubblicizzare” la potenza distruttiva del manufatto.

Un’usanza” che risale a decenni fa, e che nella “bomba di Maradona” vide il suo nome più noto. Ma anche quelle di Careca, Zola fino ad arrivare alla “bomba Cavani” e alla “bomba Higuain” e quelle piu’ recenti degli ultimi anni la bomba “Kvara”, dedicata al beniamino dei tifosi Khvicha Kvaratskhelia e la bomba scudetto dedicata alla vincita del campionato di serie A della squadra Partenopea sino ad arrivare alla bomba Sinner dell’anno scorso dedicata al campione del Tennis Italiano. Altre bombe erano anche “dedicate” a personaggi della politica o a eventi che avevano caratterizzato l’anno (come la “bomba Bin Laden”, divenuta nota dopo gli Attentati alle Torri Gemelle del 2001 e la bomba “Covid” ispirata alla pandemia). Se il mercato nero dei fuochi d’artificio è all’opera significa che gli italiani nonostante i vari divieti emessi hanno deciso di dare il benvenuto al 2026 a suon di botti non disdegnando l’interesse per il mercato nero.

Per questo, come sempre, in prossimità delle festività di fine anno il comando provinciale dei carabinieri di Reggio Emilia promuove la campagna di sensibilizzazione “Usa la testa non rovinarti la festa”, rivolta soprattutto ai giovani, per educarli al corretto uso dei fuochi pirotecnici legali e disincentivare l’acquisto dei pericolosissimi fuochi illegali, che spesso provocano tante vittime, specie nei giovani in età adolescenziale. Anche quest’anno, il campionario dei fuochi d’artificio è assortito, ma anche estremamente pericoloso, specie di quelli proibiti.

La new entry dovrebbe quindi essere la ‘Bomba Gaza’, lo spauracchio del Capodanno 2026. Nuovo nome per adeguarsi all’attualità, e con un potenziale distruttivo sempre elevato. Questo il nuovo botto, ovviamente illegale, che pare si stia diffondendo sul mercato parallelo dei fuochi d’artificio per Capodanno che altro non è che la riproposizione potenziata dei consueti e pericolosissimi ordigni che ogni anno vengono ribattezzati seguendo la cronaca e l’attualità del momento.

”La battaglia – precisano dal Comando provinciale dei carabinieri di Reggio Emilia – potrà essere vinta se si riuscirà a far comprendere, soprattutto ai giovani, che il problema è essenzialmente culturale. In questi casi, quasi sempre gli incidenti sono dovuti a disattenzione e non a fatalità”.

Ma come riconoscere, innanzitutto, un botto illegale?

I giochi pirotecnici autorizzati e in libera vendita devono riportare sulla confezione un’etichetta con il numero del decreto ministeriale che ne autorizza il commercio, il nome del prodotto, la ditta produttrice, la categoria d’appartenenza e le modalità d’uso. Possono essere venduti in tutti gli esercizi che sono in possesso di licenza per la vendita di giocattoli e possono essere acquistati da tutti, purché almeno quattordicenni.

Se il gioco pirotecnico è privo di etichetta, è sempre da considerarsi proibito. Alcuni giochi, anche se non vietati, sono comunque molto pericolosi e possono causare, se non usato in modo corretto, gravi danni a persone e cose.

I prodotti pirotecnici classificati dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza in IV (artifici e prodotti affini negli effetti esplodenti) e V categoria (giocattoli pirici), invece, possono essere venduti solamente nei depositi dei fuochi d’artificio o nelle armerie autorizzate ed acquistati con porto d’armi o nulla osta, sempre comunque con l’obbligo di denuncia alle forze dell’ordine, ma non possono essere accesi senza licenza.

È assolutamente vietato vendere ed acquistare prodotti clandestini. Costituisce reato, che punisce sia il commerciante sia l’acquirente.

Nei casi dubbi, prima di acquistare il prodotto è bene rivolgersi alle forze di Polizia telefonando al 112.

Per concludere, i Carabinieri reggiani ricordano i consigli promossi dalla campagna nazionale dei Carabinieri contenenti un decalogo di comportamenti da adottare per l’uso sicuro dei fuochi d’artificio. Si tratta di consigli ed informazioni che potranno essere d’aiuto per trascorrere delle giornate di festa in serenità e sempre all’insegna della sicurezza:

non esistono fuochi di artificio “sicuri”, anche se ne è permessa la vendita; perfino le stelline, che i bambini usano con disinvoltura, bruciano a 300°C e perciò sono potenzialmente in grado di provocare e fare incendiare i vestiti;

al momento dell’accensione, mai avvicinare viso e occhi alla miccia;

se non se ne può fare a meno, i bambini non vanno mai lasciati soli a usare fuochi di artificio;

fare attenzione agli adolescenti fra i 10 e i 14 anni di età che sono i più a rischio di incidenti;

i fuochi di artificio vanno accesi all’aperto, lontano da case, automobili e dalla scatola degli altri fuochi per limitare il rischio di incendio e incidenti;

fare attenzione alla direzione in cui si lanciano i fuochi: non ci siano delle persone, perciò non vanno lanciate verso zone buie;

i fuochi non vanno accesi dentro nessun tipo di contenitore, nemmeno se in ferro, perché, rompendosi, potrebbe disperdere le schegge che si trasformerebbero in pericolosi “proiettili”;

va sempre tenuto a portata di mano un secchio d’acqua o un estintore da usare in caso di incendio. In caso di ustione andrà subito gettata acqua fredda sopra la parte bruciata o comunque surriscaldata;

quando si trovano fuochi d’artificio che funzionano male e perciò non bruciano non si deve mai cercare di riaccenderli, ma vanno bagnati prima di essere gettati nell’immondizia;

non cercare di accendere i fuochi trovati per terra.

non provare a recuperare polvere da sparo dai fuochi non esplosi e non provare a costruire fuochi d’artificio artigianali: la pressione esercitata potrebbe determinare l’esplosione immediata con conseguenze anche gravi.

Un ulteriore raccomandazione che i carabinieri reggiani rivolgono è quella di non lasciare soli gli animali: il fragore di petardi, fuochi d’artificio e botti scatena negli animali una naturale reazione di spavento che li porta frequentemente a perdere l’orientamento, esponendoli così al rischio di smarrimento o investimento.

Come proteggerli?

Ecco alcuni consigli pratici per tutelare gli amici dell’uomo:

togliere di torno tutti quegli oggetti che potrebbero provocare ferite nel caso gli animali ci finissero contro;

evitare di lasciarli all’aperto: la paura fa compiere loro gesti imprevedibili, il primo è la fuga;

non tenerli legati alla catena perché potrebbero strangolarsi;

non lasciarli sul balcone perché potrebbero gettarsi nel vuoto;

dotarli di tutti gli elementi identificativi possibili;

se si nascondono in un luogo della casa, lasciarli lì, considerano sicuro il loro rifugio;

cercare di minimizzare l’effetto dei botti tenendo accese radio o tv;

prestare attenzione anche agli animali eventualmente in gabbia: non tenerli sui balconi;

nel caso di animali anziani, cardiopatici e/o particolarmente sensibili allo stress dei rumori rivolgersi con anticipo al veterinario;

nel caso dei gatti , non guardarli negli occhi, potrebbero diventare aggressivi.

Ai i più piccoli i Carabinieri consigliano:

fontanelle, trottole, fumogeni, petardini, miccette e girelline: dopo aver acceso la miccia allontanati subito! Ma ricordati che è meglio che l’accensione la faccia mamma o papà;

bottigliette a strappo, pistole a strappo e snappers: non mirare mai alle persone, potresti fargli del male;

candeline e stelline: usale lontano dai vestiti, dalle tende, dai divani e da tutti gli oggetti infiammabili. Fai attenzione alle persone che ti sono vicine: una scintilla potrebbe colpire gli occhi o cadere sulla pelle causando delle dolorose ustioni.

Comunque sia ricordarsi di telefonare immediatamente al 112 se ci si accorge che qualcuno vende od accende fuochi proibiti: una telefonata potrebbe salvare una vita.