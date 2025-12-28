domenica, 28 Dicembre 2025
Partito Democratico di Sassuolo circa l’operazione contro il finanziamento al terrorismo internazionale

Sassuolo
Tempo di lettura 1 min.
“Siamo di fronte a fatti gravi, ma anche alla conferma che il sistema di sicurezza funziona. Le indagini e le misure cautelari adottate nell’operazione contro il finanziamento al terrorismo internazionale dimostrano l’efficacia del lavoro di prevenzione e controllo sul territorio”. Così il Partito Democratico di Sassuolo in merito all’operazione contro il finanziamento al terrorismo internazionale che ha coinvolto anche, marginalmente, il nostro territorio.

“È grazie all’operato della Direzione Distrettuale Antimafia e Antiterrorismo, delle Forze dell’Ordine e della magistratura se questi fenomeni vengono individuati e contrastati.
Sassuolo è una città fondata sulla legalità e sulla sicurezza. Non c’è spazio per chi delinque o per chi sostiene, direttamente o indirettamente, attività terroristiche. Allo stesso tempo, è necessario evitare generalizzazioni e letture ideologiche che, in un clima nazionale già fortemente polarizzato, rischiano di alimentare tensioni e di sovrapporre il dibattito politico al lavoro della giustizia.

Il coinvolgimento del territorio, anche solo marginale, impone attenzione, responsabilità e trasparenza. Rafforzare la fiducia nelle istituzioni e nel lavoro delle Forze dell’Ordine è il modo corretto di tutelare la città.
Qualora venisse accertato che iniziative di solidarietà siano state strumentalizzate per finanziare organizzazioni terroristiche, si tratterebbe di una circostanza gravissima.
Sassuolo deve continuare a essere una città sicura, in cui la legalità non è negoziabile”.

















Redazione 1

