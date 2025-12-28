Montecreto, scontro auto-moto: muore centauro 43enne

Un uomo ha perso la vita nel pomeriggio di oggi in un violento scontro avvenuto sulla SP40-via Ponte, all’imbocco della galleria di Strettara a Montecreto. E’ successo intorno alle 16:00, quando la motocicletta sulla quale viaggiava il centauro si è scontrata con un’autovettura che proveniva dall’opposto senso di marcia. Il violento impatto non ha lasciato scampo all’uomo: quando i soccorsi sono arrivati sul posto altro non hanno potuto che constatarne il decesso.

Feriti anche gli occupanti dell’auto, un uomo di 53 anni ed una donna di 55, entrambi trasportati all’ospedale di Pavullo: il primo con traumi di media gravità, la seconda con ferite lievi. Oltre ai sanitari inviati dal 118, sul posto i Vigili del fuoco ed i carabinieri.