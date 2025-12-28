domenica, 28 Dicembre 2025
M5S Sassuolo: “Ferma condanna verso ogni forma di terrorismo. Grave l’uso politico di una vicenda giudiziaria ancora aperta”

Il Movimento 5 Stelle di Sassuolo ribadisce la ferma e inequivocabile condanna di ogni forma di terrorismo, senza ambiguità e senza attenuanti, e conferma la piena fiducia nella Magistratura e nella Guardia di Finanza, uniche autorità titolate ad accertare eventuali responsabilità nell’ambito delle indagini in corso.

Proprio per questo riteniamo grave e irresponsabile l’uso politico e strumentale di una vicenda giudiziaria ancora aperta, piegata per alimentare sospetti generalizzati, creare allarmismo o colpire indirettamente comunità religiose e amministrazioni locali che operano nel rispetto della legge e dei principi costituzionali. La sicurezza e la legalità sono valori fondamentali e non possono essere usati come pretesto per propaganda o delegittimazione, così come il rispetto dei diritti e delle libertà garantite dalla Costituzione non può essere messo in discussione da narrazioni tendenziose.

Il M5S di Sassuolo starà sempre dalla parte della legalità, della verità dei fatti accertata nelle sedi competenti e contro ogni tentativo di strumentalizzazione politica.

















Redazione 1

