Incidente stradale all’alba a Reggiolo: con l’auto contro una vettura in sosta

Un colpo di sonno sarebbe alla base del sinistro stradale avvenuto nelle prime ore di questa mattina, 28 dicembre, nel centro abitato di Reggiolo. L’incidente ha richiesto l’intervento immediato dei soccorsi e dei Carabinieri.

Intorno alle ore 04:00, una pattuglia della Stazione di Campagnola Emilia è infatti intervenuta in via Amendola su disposizione della Centrale Operativa. Secondo i primi rilievi effettuati dai militari, una persona di 37 anni, residente a Rolo, si trovava alla guida di una Fiat Punto quando, probabilmente a causa di un improvviso colpo di sonno, ha perso il controllo del veicolo. L’auto ha sbandato verso sinistra rispetto al senso di marcia, impattando violentemente contro due vetture regolarmente parcheggiate lungo la strada: una Peugeot 2008, di proprietà di un 58enne di Guastalla, e una seconda Fiat Punto appartenente a un giovane di 26 anni residente a Reggiolo.

Sul posto è intervenuto tempestivamente il personale sanitario del 118. Dopo aver prestato le prime cure sul luogo dell’impatto, i sanitari hanno disposto il trasferimento del conducente presso il Pronto Soccorso dell’Ospedale di Guastalla per gli accertamenti e le cure necessarie. Le sue condizioni non sono gravi. I rilievi planimetrici e la ricostruzione della dinamica sono stati curati dai Carabinieri di Campagnola Emilia, che hanno provveduto anche alla messa in sicurezza della carreggiata.