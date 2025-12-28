Incendio del tetto di un’azienda agricola a Prignano sulla Secchia

Oggi i Vigili del Fuoco sono stati impegnati per un incendio che ha interessato la copertura di un’azienda agricola situata in via Allevara, nel comune di Prignano sulla Secchia.

L’allarme è scattato intorno alle 13:00 quando le fiamme hanno iniziato a propagarsi velocemente lungo la struttura del tetto in legno, rendendo necessario l’invio immediato di diversi mezzi di soccorso per circoscrivere il rogo ed evitare che coinvolgesse le aree circostanti. Sulla falda del tetto sono bruciati diversi pannelli dell’impianto fotovoltaico del capannone.

Intervenuti dal Comando Provinciale di Modena un’autobotte e un’autoscala, mentre dal distaccamento di Sassuolo un’autopompa serbatoio e da quello di Pavullo un’autobotte e la piattaforma tridimensionale, mezzi utili dovendo lavorare in altezza, in totale sicurezza. Non si segnalano persone coinvolte o ferite nel sinistro. Le operazioni di bonifica e messa in sicurezza, sono durate ore.