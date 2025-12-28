domenica, 28 Dicembre 2025
8.1 C
Comune di Sassuolo
HomeCronacaDanneggiamenti al cimitero di San Cataldo a Modena, l'amministrazione denuncia





Danneggiamenti al cimitero di San Cataldo a Modena, l’amministrazione denuncia

CronacaIn evidenza ModenaModena
Tempo di lettura Less than 1 min.

Anche il tentativo di dar fuoco a un golf cart. Mezzetti. “Brutta e amara scoperta. A chi giovano queste azioni?”

ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE WHATSAPP

Nella notte è stata sfondata la recinzione del cimitero di S. Cataldo dal lato degli orti comunali. Sono stati danneggiati alcuni pannelli in un’area dove si trovano i bagni, è stato rovesciato un “golf cart” cui è seguito un tentativo di dar fuoco al mezzo, fortunatamente senza riuscire a incendiarlo. Tutti i cancelli di accesso risultavano regolarmente chiusi. L’amministrazione comunale sporgerà regolare denuncia.

“Quella di questa mattina è stata sicuramente una brutta e amara scoperta – dichiara il sindaco Massimo Mezzetti – Nei giorni scorsi abbiamo registrato aperture forzose, e non sempre solo causate da malfunzionamenti, degli ingressi al cimitero San Cataldo e non ne abbiamo dato notizia per non alimentare polemiche. Non si comprende a chi possa giovare danneggiare attrezzature pubbliche e ci auguriamo sentitamente che quello di stanotte sia un fatto che non si ripeterà”.

















Redazione 1

Ultime notizie

Periodico quotidiano Sassuolo2000.it
Reg. Trib. di Modena il 30/08/2001
al nr. 1599 - ROC 7892
Direttore responsabile Fabrizio Gherardi

Edito da:
Linea Radio Multimedia srl
P.Iva 02556210363
Cap.Soc. 10.329,12 i.v.
Reg.Imprese Modena Nr.02556210363
Rea Nr.311810

phone: 0536 807013
redazione@sassuolo2000.it

COPYRIGHT

La riproduzione di articoli, foto e video è vietata con qualsiasi mezzo analogico o  digitale, se non espressamente autorizzata dall’editore con consenso scritto.