sabato, 27 Dicembre 2025
8.1 C
Comune di Sassuolo
HomeCronacaSassuolo, Formigine e Vignola: intensificati i servizi e i controlli dei Carabinieri...





Sassuolo, Formigine e Vignola: intensificati i servizi e i controlli dei Carabinieri nel periodo delle festività natalizie

CronacaFormigineIn evidenzaSassuoloVignola
Tempo di lettura 1 min.
ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE WHATSAPP

Nel corso delle ultime giornate festive, i Carabinieri della Compagnia di Sassuolo hanno continuato ad assicurare il controllo del territorio ed i servizi in favore delle comunità, con particolare attenzione ai luoghi di maggiore aggregazione frequentati dai più giovani.

I servizi, svolti nelle giornate del 24, 25 e 26 dicembre, hanno interessato i comuni di Sassuolo, Formigine e Vignola e sono stati eseguiti, secondo una pianificazione coordinata, dal Nucleo Operativo e Radiomobile di Sassuolo, dalla Tenenza Carabinieri di Vignola e dalla Stazione Carabinieri di Fiorano Modenese.

Nel corso delle attività sono state controllate 251 persone e 121 autoveicoli.

Complessivamente sono state segnalate all’Autorità Giudiziaria tre persone di sesso maschile: due, rispettivamente di 24 e 39 anni, residenti a Sassuolo, per guida in stato di ebbrezza alcolica e un 28enne di nazionalità tunisina, senza fissa dimora, per ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato Italiano.

Un 24enne residente a Formigine è stato, invece, segnalato alla Prefettura quale assuntore di sostanze stupefacenti, perché trovato in possesso di modiche quantità di marijuana e hashish per uso personale.

L’attività rientra nel più ampio piano di prevenzione predisposto dal Comando Provinciale di Modena in occasione delle festività, volto a rafforzare la sicurezza reale e percepita da parte delle comunità.

I controlli proseguiranno anche nei prossimi giorni, in concomitanza con le ulteriori festività di fine anno.

Si precisa, infine, che i consueti orari di apertura al pubblico delle caserme non subiranno variazioni nel corso dei giorni festivi, così come già avvenuto in occasione delle giornate di Natale e Santo Stefano.

















Direttore

Ultime notizie

Periodico quotidiano Sassuolo2000.it
Reg. Trib. di Modena il 30/08/2001
al nr. 1599 - ROC 7892
Direttore responsabile Fabrizio Gherardi

Edito da:
Linea Radio Multimedia srl
P.Iva 02556210363
Cap.Soc. 10.329,12 i.v.
Reg.Imprese Modena Nr.02556210363
Rea Nr.311810

phone: 0536 807013
redazione@sassuolo2000.it

COPYRIGHT

La riproduzione di articoli, foto e video è vietata con qualsiasi mezzo analogico o  digitale, se non espressamente autorizzata dall’editore con consenso scritto.