Sassuolo, Formigine e Vignola: intensificati i servizi e i controlli dei Carabinieri nel periodo delle festività natalizie

Nel corso delle ultime giornate festive, i Carabinieri della Compagnia di Sassuolo hanno continuato ad assicurare il controllo del territorio ed i servizi in favore delle comunità, con particolare attenzione ai luoghi di maggiore aggregazione frequentati dai più giovani.

I servizi, svolti nelle giornate del 24, 25 e 26 dicembre, hanno interessato i comuni di Sassuolo, Formigine e Vignola e sono stati eseguiti, secondo una pianificazione coordinata, dal Nucleo Operativo e Radiomobile di Sassuolo, dalla Tenenza Carabinieri di Vignola e dalla Stazione Carabinieri di Fiorano Modenese.

Nel corso delle attività sono state controllate 251 persone e 121 autoveicoli.

Complessivamente sono state segnalate all’Autorità Giudiziaria tre persone di sesso maschile: due, rispettivamente di 24 e 39 anni, residenti a Sassuolo, per guida in stato di ebbrezza alcolica e un 28enne di nazionalità tunisina, senza fissa dimora, per ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato Italiano.

Un 24enne residente a Formigine è stato, invece, segnalato alla Prefettura quale assuntore di sostanze stupefacenti, perché trovato in possesso di modiche quantità di marijuana e hashish per uso personale.

L’attività rientra nel più ampio piano di prevenzione predisposto dal Comando Provinciale di Modena in occasione delle festività, volto a rafforzare la sicurezza reale e percepita da parte delle comunità.

I controlli proseguiranno anche nei prossimi giorni, in concomitanza con le ulteriori festività di fine anno.

Si precisa, infine, che i consueti orari di apertura al pubblico delle caserme non subiranno variazioni nel corso dei giorni festivi, così come già avvenuto in occasione delle giornate di Natale e Santo Stefano.