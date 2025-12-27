Cina, approvata modifica della legge sull’aviazione civile

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Sabato i legislatori cinesi

hanno votato a favore dell’adozione di una modifica della legge

sull’aviazione civile.

La legge rivista, approvata nel corso di una sessione del Comitato permanente dell’Assemblea nazionale del popolo, entrerà in vigore l’1 luglio 2026.

Composta da 16 capitoli, la legge rivista arricchisce e migliora

ulteriormente diverse misure istituzionali per regolamentare le

attività dell’aviazione civile, garantire la sicurezza

dell’aviazione civile e sostenere lo sviluppo della manifattura

aeronautica civile, del trasporto aereo e dell’economia a bassa

quota.

Per rafforzare la gestione dei veicoli aerei civili senza pilota

(UAV), la legge modificata stabilisce che i soggetti impegnati

nella progettazione, produzione, importazione, manutenzione e

operatività degli UAV civili debbano presentare domanda alle

autorità per la certificazione di aeronavigabilità in conformità

alle normative nazionali, salvo i casi in cui tale certificazione

non sia richiesta.

Per rafforzare ulteriormente la sicurezza dell’aviazione civile,

la legge rivista vieta i dispositivi laser che potrebbero influire sull’uso degli aiuti visivi alla navigazione negli aeroporti e fornisce un elenco specifico di atti vietati che possono interferire con l’ambiente elettromagnetico aeroportuale.

– foto Xinhua –

(ITALPRESS).