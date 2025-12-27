sabato, 27 Dicembre 2025
8.1 C
Comune di Sassuolo
HomeCastelfranco EmiliaCastelfranco Emilia: alla guida di monopattino rubato, 20enne denunciato per ricettazione dai...





Castelfranco Emilia: alla guida di monopattino rubato, 20enne denunciato per ricettazione dai Carabinieri

Castelfranco EmiliaCronacaModena
Tempo di lettura Less than 1 min.
ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE WHATSAPP

Nella serata del 26 dicembre, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Modena hanno segnalato in stato di libertà alla Procura della Repubblica un 20enne tunisino per il reato di ricettazione.

Lo straniero stava percorrendo Corso Martiri a Castelfranco Emilia alla guida di un monopattino elettrico, quando è stato sottoposto ad un controllo da parte dei militari.

Dopo l’identificazione, i carabinieri hanno esteso gli approfondimenti sul mezzo che è risultato essere provento di un furto, che in data 09 dicembre era stato denunciato presso gli uffici della Tenenza di Castelfranco Emilia.

Il monopattino è stato restituito al legittimo proprietario, mentre lo straniero è stato segnalato per ricettazione.

Si rappresenta che i servizi di controllo del territorio sia nel comune di Modena che in quello di Castelfranco Emilia sono stati intensificati e rafforzati durante queste festività natalizie con l’impiego di personale delle Squadre di Intervento Operativo del 4° Battaglione Mobile Veneto di Mestre.

















Direttore

Ultime notizie

Periodico quotidiano Sassuolo2000.it
Reg. Trib. di Modena il 30/08/2001
al nr. 1599 - ROC 7892
Direttore responsabile Fabrizio Gherardi

Edito da:
Linea Radio Multimedia srl
P.Iva 02556210363
Cap.Soc. 10.329,12 i.v.
Reg.Imprese Modena Nr.02556210363
Rea Nr.311810

phone: 0536 807013
redazione@sassuolo2000.it

COPYRIGHT

La riproduzione di articoli, foto e video è vietata con qualsiasi mezzo analogico o  digitale, se non espressamente autorizzata dall’editore con consenso scritto.