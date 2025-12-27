Castelfranco Emilia: alla guida di monopattino rubato, 20enne denunciato per ricettazione dai Carabinieri

Nella serata del 26 dicembre, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Modena hanno segnalato in stato di libertà alla Procura della Repubblica un 20enne tunisino per il reato di ricettazione.

Lo straniero stava percorrendo Corso Martiri a Castelfranco Emilia alla guida di un monopattino elettrico, quando è stato sottoposto ad un controllo da parte dei militari.

Dopo l’identificazione, i carabinieri hanno esteso gli approfondimenti sul mezzo che è risultato essere provento di un furto, che in data 09 dicembre era stato denunciato presso gli uffici della Tenenza di Castelfranco Emilia.

Il monopattino è stato restituito al legittimo proprietario, mentre lo straniero è stato segnalato per ricettazione.

Si rappresenta che i servizi di controllo del territorio sia nel comune di Modena che in quello di Castelfranco Emilia sono stati intensificati e rafforzati durante queste festività natalizie con l’impiego di personale delle Squadre di Intervento Operativo del 4° Battaglione Mobile Veneto di Mestre.