Bolognina: 18enne controllato ai domiciliari aizza il pit bull contro i carabinieri, arrestato

I Carabinieri della Stazione Bologna Navile hanno arrestato un 18enne bolognese per resistenza a un pubblico ufficiale e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’arresto è stato eseguito durante un controllo agli arresti domiciliari che i militari stavano effettuando a casa del giovane, sottoposto alla misura cautelare in conseguenza dell’arresto che aveva subito a ottobre, durante un’operazione antidroga in Bolognina.

All’arrivo dei Carabinieri, il 18enne per eludere il controllo ha aizzato il proprio pitbull contro i militari dell’Arma con frasi del tipo: “Attacca! Attacca!” anche per evitare di essere perquisito a causa del forte odore di hashish presente. Il Carabiniere, con l’aiuto di altri colleghi, è riuscito a difendersi, evitando di farsi mordere dal cane che nel frattempo gli era saltato addosso e solo quanto l’animale è stato messo in sicurezza la situazione è tornata alla normalità e il giovane è stato sottoposto a una perquisizione domiciliare.

Le operazioni di ricerca hanno consentito di rinvenire una sessantina di grammi di hashish e un bilancino di precisione. Su disposizione del Pubblico Ministero di turno presso la Procura della Repubblica di Bologna, il 18enne è rimasto agli arresti domiciliari in attesa di comparire di fronte al Giudice per l’udienza di convalida e il processo con giudizio direttissimo.