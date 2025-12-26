Rissa a Reggio la notte di Natale nei pressi del Teatro Valli. Un ferito

Momenti di tensione nella tarda serata di Natale nel cuore del centro storico di Reggio Emilia. Poco dopo le ore 23:00 del 25 dicembre, infatti, diverse segnalazioni giunte al 112 da parte di cittadini hanno allertato le Forze dell’Ordine per una rissa in corso nei pressi del Teatro Valli. Secondo le testimonianze raccolte, uno dei partecipanti sarebbe stato visto armato di coltello.

Sul posto sono confluite immediatamente le pattuglie della Sezione Radiomobile della Compagnia di Reggio Emilia e della Stazione di Reggio Emilia Santa Croce, supportate dal personale delle Volanti della Questura. All’arrivo dei militari e degli agenti, i partecipanti al parapiglia si erano già dileguati, rendendo vano il tentativo di fermarli sul fatto. Durante il successivo pattugliamento della zona, i Carabinieri hanno individuato in via Roma un cittadino georgiano di 27 anni, domiciliato in città, che presentava una vistosa ferita alla testa. Da una prima ricostruzione, il giovane sarebbe stato colpito violentemente con una bottiglia durante lo scontro. Il 27enne è stato soccorso e trasportato presso il locale Pronto Soccorso: le sue condizioni non sono gravi e le ferite sono state giudicate lievi.

I Carabinieri del Comando Provinciale hanno già avviato le indagini per identificare i responsabili e ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto e i motivi alla base della lite. Sotto la lente degli investigatori ci sono ora le immagini dei sistemi di videosorveglianza della zona, che hanno ripreso l’evento e potrebbero fornire elementi decisivi per l’individuazione dei fuggitivi.