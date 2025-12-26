Maltempo a Natale, Carabinieri in campo nel reggiano per garantire la sicurezza stradale

Non si è fermata neppure a Natale l’attività di controllo e soccorso dei Carabinieri del Comando Provinciale di Reggio Emilia. A causa delle ininterrotte precipitazioni piovose e delle fitte nevicate che hanno colpito la provincia tra la vigilia e il 25 dicembre, i militari sono stati impegnati in un massiccio dispositivo di assistenza per far fronte ai numerosi disagi alla circolazione.

Tra il 24 e il 25 dicembre, sono stati oltre 60 i servizi di pattuglia messi in campo per presidiare le arterie stradali più critiche. L’obiettivo principale è stato garantire la viabilità e prestare soccorso agli automobilisti in difficoltà, coordinando il traffico nelle zone più colpite dal maltempo. Diversi sono stati gli interventi per smottamenti e caduta alberi. Il lavoro dei Carabinieri si è concentrato in particolare sulla messa in sicurezza delle carreggiate.

Ad Albinea: in via Oliveto, i militari hanno supportato i Vigili del Fuoco per la rimozione di piante sradicate dalle intense piogge; inoltre interventi lungo il crinale per rimuovere rami spezzati dal peso della neve e alberi caduti a causa di piccoli smottamenti del terreno.

I Carabinieri della Compagnia di Castelnovo Monti sono intervenuti in alcune occasioni per soccorrere automobilisti rimasti bloccati o in forte difficoltà nel percorrere i tratti stradali montani resi insidiosi dal ghiaccio e dalla neve.

Nonostante i frequenti interventi per liberare le strade dai detriti vegetali e assistere i cittadini, non si sono registrate criticità di particolare gravità o incidenti rilevanti. Il costante monitoraggio del territorio ha permesso di contenere i disagi e di mantenere fluida la circolazione, compatibilmente con le avverse condizioni meteo.