I consigli dell’Ausl di Modena per affrontare le festività e rispettare il proprio corpo

Terminati pranzi e cene natalizi, proseguono verso il Capodanno i momenti di convivialità con amici e familiari. Mai come in queste settimane l’alimentazione subisce uno ‘scossone’, con frequenti abbuffate e la riduzione, in alcuni casi, dell’attività sportiva, salvo poi ricorrere a “diete fai da te” all’inizio del nuovo anno, spesso fallimentari e, purtroppo, talvolta anche dannose.

Come ogni anno l’Azienda USL di Modena ricorda l’importanza di rispettare alcune semplici regole, per iniziare bene il 2026 sia dal punto di vista fisico che alimentare, senza rinunciare ai piaceri del palato e dello stare insieme, ma con un occhio alla propria salute.

La Medicina dello Sport, diretta dal dottor Gustavo Savino, e il Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione (SIAN), guidato dal dottor Armando Franceschelli, suggeriscono alcune regole su movimento e sana alimentazione; abitudini da rispettare, se già non lo facciamo, anche nelle prossime settimane di festa e per tutto l’anno.

Per mantenere la forma fisica:

Camminare almeno 30 minuti tutti i giorni, soprattutto nelle giornate in cui si è mangiato un po’ di più, rispettando i tempi della digestione. Cercare di mantenere le abituali attività strutturate(palestra, gruppi di cammino, piscina, ecc) Assumere cibi sani e naturali, evitando il ricorso agli integratori alimentari o limitandoli solo ai casi in cui vi è una prescrizione medica. Per informazioni aggiornate su questa tema è possibile consultare la pagina positivoallasalute.it/sport-salute/integratori-alimentari Evitare la sedentarietà prolungata: se dobbiamo rimanere seduti per molto tempo eseguiamo delle piccole pause attive di 5 minuti. Per esempio: alzarsi e sedersi dalla sedia per dieci volte di fila; stando in piedi sollevare un ginocchio e poi l’altro in avanti in modo alternato; aprire le braccia lateralmente, allontanandole e avvicinandole al corpo. Durante le tradizionali gite fuori porta usiamo piccole strategie per rimanere attivi: parcheggiare lontano dal luogo da visitare, usare la bicicletta durante gli spostamenti festivi, utilizzare le scale durante le visite ai parenti. Rendere i tradizionali momenti di incontro “attivi” con passeggiate o piccole escursioni,per dialogare con parenti e amici o ammirare paesaggi naturali

Per una sana alimentazione:

Porzioni moderate per ridurre anche gli sprechi: nei giorni di festa portare in tavola un antipasto, un primo piatto, un secondo, un paio di contorni, frutta fresca e un dolce. Non è necessario esagerare con le quantità, in questo modo non si eccederà con le calorie e non ci sarà un eccesso di avanzi.

Ascoltare il proprio corpo: smettere di mangiare quando ci si sente sazi. Non lasciarsi attirare da tutto ciò che si vede in tavola, il corpo sa riconoscere quando ha raggiunto il suo limite e i suoi fabbisogni. Alcune pietanze, se ben conservate, sono ottime anche il giorno dopo!

Usare il buon senso: se i pasti dei giorni di festa saranno abbondanti, impostare i restanti in modo leggero, preferendo alimenti di origine vegetale come zuppe di cereali e legumi, verdure crude o cotte, frutta fresca, pane integrale. Così facendo si conterranno gli eventuali eccessi calorici, riequilibrando la funzionalità dell’apparato digestivo.

Non dare peso… alla bilancia: durante le festività è normale aumentare di 1-2 Kg, ma questo non è dovuto a un accumulo di grasso corporeo, pur a seguito di pasti abbondanti. Si risolverà tutto nel giro di un paio di settimane senza dover imporsi diete troppo restrittive (detox, digiuni, ecc), ma semplicemente tornando ad abitudini alimentari equilibrate.

Godersi le festività: la convivialità è parte integrante dei principi fondamentali della dieta mediterranea.