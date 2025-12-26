venerdì, 26 Dicembre 2025
8.1 C
Comune di Sassuolo
HomeAppennino ReggianoDue incidenti stradali oggi nel reggiano, il più grave a Toano





Due incidenti stradali oggi nel reggiano, il più grave a Toano

Appennino ReggianoCerredoloCronacaReggio Emilia
Tempo di lettura Less than 1 min.
ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE WHATSAPP

Nel pomeriggio intorno alle 16:00, in via Lago – SP8 a Cerredolo di Toano, lo scontro tra due autovetture ha provocato due feriti, uno dei quali in modo grave. Si tratta di un uomo di 74 anni che, intrappolato in una delle auto, è stato soccorso dai sanitari inviati dal 118 ed elitrasportato all’Ospedale Sant’Agostino di Modena in codice di massima gravità. Ferite meno gravi per un altro 74enne, pure lui trasportato all’Ospedale di Baggiovara. Rilievi a cura dei carabinieri.

Questa mattina intorno alle 4:00, invece, a Reggio Emilia, all’altezza della rotatoria tra via Gorizia e via Chopin, un giovane 19enne ha perso il controllo della propria auto schiantandosi contro la recinzione che protegge la centralina dell’acquedotto. Auto praticamente distrutta ma solo ferite lievi per il ragazzo.

















Redazione 1

Ultime notizie

Periodico quotidiano Sassuolo2000.it
Reg. Trib. di Modena il 30/08/2001
al nr. 1599 - ROC 7892
Direttore responsabile Fabrizio Gherardi

Edito da:
Linea Radio Multimedia srl
P.Iva 02556210363
Cap.Soc. 10.329,12 i.v.
Reg.Imprese Modena Nr.02556210363
Rea Nr.311810

phone: 0536 807013
redazione@sassuolo2000.it

COPYRIGHT

La riproduzione di articoli, foto e video è vietata con qualsiasi mezzo analogico o  digitale, se non espressamente autorizzata dall’editore con consenso scritto.