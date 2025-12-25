giovedì, 25 Dicembre 2025
8.1 C
Comune di Sassuolo
Previsioni meteo Emilia Romagna, venerdì 26 dicembre 2025

Poco nuvoloso con possibili deboli precipitazioni in esaurimento sui settori appenninici, e gelate al mattino sulle pianure settentrionali; nel pomeriggio ampie schiarite sul settore nord-occidentale.

Temperature minime in diminuzione con valori tra -1 e 3 gradi sulla pianure, fino a 4/5 gradi sulla costa. Massime comprese tra 7/9 gradi. Venti tendenzialmente dai settori settentrionali con deboli rinforzi sulla fascia del crinale. Mare mosso con moto ondoso in attenuazione dal pomeriggio.

(Arpae)

















Redazione 1

