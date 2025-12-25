Pedone travolto e ucciso a Casalgrande: identificato il pirata della strada, è una donna

I Carabinieri della Stazione di Casalgrande hanno risolto il drammatico caso dell’investimento mortale avvenuto l’altra sera in via Volta e in cui ha perso la vita un pensionato 76enne residente in zona. È stata la stessa presunta responsabile dell’omicidio stradale, accompagnata dal suo legale, a presentarsi in caserma e dichiarare le proprie responsabilità, anticipando le risultanze investigative dei Carabinieri.

La vittima è stata colpita violentemente da un’auto pirata mentre si trovava nei pressi dei cassonetti dei rifiuti. L’impatto, rivelatosi fatale, è stato seguito dalla fuga immediata del conducente. Le ricerche dei militari si sono estese immediatamente in tutta l’area tra Reggio Emilia e Modena, con l’esecuzione di rilievi tecnici accurati sulla scena del crimine. L’attività investigativa è stata meticolosa: i frammenti di carrozzeria e i detriti recuperati sull’asfalto sono stati analizzati e comparati con i danni riportati da un veicolo sospetto. Tale evidenza è stata decisiva per pervenire alla identificazione della presunta responsabilità. A seguito delle indagini serrate, la conducente — una 43enne italiana residente a Casalgrande — si è presentata in caserma accompagnata dal proprio avvocato. La donna ha ammesso le proprie responsabilità, giustificando la fuga con il panico seguito all’incidente.

Alla luce degli elementi di presunta responsabilità acquisiti a carico della donna i Carabinieri hanno proceduto al deferimento in stato di libertà della stessa in ordine al reato di omicidio stradale con fuga. Gli accertamenti relativi al procedimento, in fase di indagini preliminari, proseguiranno per i consueti approfondimenti investigativi al fine delle valutazioni e determinazioni inerenti all’esercizio dell’azione penale.