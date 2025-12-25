venerdì, 26 Dicembre 2025
Incidente stradale tra Carpi – Modena nord sulla A22, feriti

Questa sera, poco prima delle 20, i Vigili del Fuoco sono intervenuti per un incidente stradale verificatosi sull’autostrada A22, nel tratto tra Carpi e l’innesto con l’A1, in direzione sud. Nell’incidente sono rimasti coinvolti due autovetture e un furgone, entrati in collisione per cause ancora in corso di accertamento da parte delle autorità competenti.

Vista la complessità della situazione, sul luogo sono state prontamente inviate due squadre della Sede Centrale di Modena e una squadra del distaccamento di Carpi che hanno operato per estrarre due dei nove occupanti rimasti intrappolati nei veicoli e per mettere in sicurezza l’area teatro dell’incidente.

Sono intervenuti anche il personale sanitario del 118 per prestare assistenza ai feriti e la Polizia Stradale, che si è occupata dei rilievi e della gestione del traffico. Per consentire le operazioni di soccorso in sicurezza, l’autostrada è stata temporaneamente chiusa in direzione sud. Le attivi di intervento sono ancora in corso per consentire il pieno ripristino della viabilità.

















