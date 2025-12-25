giovedì, 25 Dicembre 2025
Domani allerta arancione solo nella pianura bolognese, ferrarese e ravennate per il passaggio dei colmi di piena

AmbienteRegione
Tempo di lettura Less than 1 min.
Per la giornata di domani, 26 dicembre, nessuna allerta rossa in regione. È confermata l’allerta arancione per rischio idrogeologico solo nella pianura bolognese, ferrarese e ravennate, a causa del passaggio dei colmi di piena dovuti alle piogge di queste ore. In particolare relativi al Senio e all’Idice, dove nelle prime ore della giornata è possibile il permanere di livelli prossimi alla soglia 3.

Il Cor, Centro operativo regionale, resta comunque operativo in presenza 24 ore su 24 anche domani, in contatto con prefettura e sindaci. Situazione monitorata insieme al preside della Regione, Michele de Pascale, e dalla sottosegretaria Manuela Rontini, con l’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e protezione civile.

Sempre domani, 26 dicembre, allerta gialla in tutto il resto della Romagna, nella pianura modenese e reggiana, nella collina emiliana centrale e nella montagna e collina bolognese.

















Redazione 1

