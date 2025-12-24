Magiche armonie di Natale: domenica il concerto del Coro Civico “Città di Guastalla” in Duomo

Le festività natalizie nel cuore della Bassa Reggiana si tingono di musica e suggestione. Domenica 28 dicembre 2025, alle ore 16:00 presso il Duomo, il Coro Civico “Città di Guastalla” darà vita a “Magiche Armonie di Natale”, un evento concertistico che promette di emozionare il pubblico attraverso un viaggio sonoro tra diverse epoche e stili.

L’appuntamento di quest’anno si distingue per una proposta artistica corale e multidisciplinare. Accanto alla storica compagine del Coro Civico, si alterneranno ospiti di rilievo del panorama locale: il pianista Stefano Ghiotti e il violinista Marco Nerenti. Un’attenzione particolare sarà rivolta alle nuove generazioni, con la partecipazione delle Voci Bianche e degli allievi della scuola di canto diretti da Simona Longhi.

IL PROGRAMMA: TRA SACRO E CONTEMPORANEO

Il concerto è stato strutturato per offrire una varietà di atmosfere, alternando momenti puramente strumentali a esecuzioni solistiche e corali.

Le atmosfere solistiche: il repertorio spazia dal tradizionale The First Nowell al fascino antico del brano francese C’est la Nuit e c’est la Neige, passando per la solennità barocca del Jesu Rex Admirabilis di Palestrina e l’intensità dell’O mio Signor di Handel.

La forza del Coro: il Coro Civico eseguirà le toccanti pagine sacre contemporanee di Mons. Marco Frisina, come il Magnificat e Lodi all'Altissimo, per poi aprirsi a ritmi più moderni con la celebre I will follow him.

Il debutto dei giovani: momento centrale sarà la collaborazione tra il coro e le voci bianche per la dolce Christmas Lullaby, oltre all'esecuzione del celebre brano Vois sur ton chemin (tratto dal film "Les Choristes") da parte dei giovanissimi allievi.

L’iniziativa, che rappresenta uno dei momenti tradizionali del calendario natalizio guastallese, è a partecipazione gratuita.