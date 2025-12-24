mercoledì, 24 Dicembre 2025
Il ricordo di Simone Messina, il Vigile del Fuoco che perse la vita per salvare quella degli altri nell’esplosione di San Benedetto del Querceto

Appennino Bolognese
Ieri pomeriggio, martedì 23 dicembre, presso il Distaccamento dei Volontari dei Vigili del Fuoco “Simone Messina” a Tre Fasci, Selve di Monzuno, è stata celebrata  la ricorrenza del 19° anniversario della strage di San Benedetto del Querceto (quando una fuga di gas distrusse una palazzina uccidendo cinque persone), in particolare il ricordo della comunità di Monzuno per il concittadino Vigile del Fuoco Volontario Simone Messina e tutte le vittime di quella tragica ricorrenza. E’ stata celebrata una Messa commemorativa.

“Ci teniamo molto alla cerimonia per ricordare Simone Messina – ha spiegato il Sindaco di Monzuno Bruno Pasquini -. Ormai sono passati quasi vent’anni ma il suo esempio rimane nel nostro cuore. Volontario ha perso la sua vita per salvare quelle di altri”.

Simone Messina
Medaglia d’oro al valor civile

Componente del distaccamento dei Vigili del Fuoco Volontari di Monzuno interveniva prontamente, insieme ad altri colleghi, sul luogo dove si era verificata una fuga di gas metano.

Con coraggiosa determinazione ed abnegazione si attivava per allontanare e porre al sicuro le persone presenti nell’area, rimanendo ucciso da una improvvisa esplosione e dal crollo di un edificio. Fulgido esempio di umana solidarietà ed encomiabile spirito di servizio spinti sino all’estremo sacrificio.

















