mercoledì, 24 Dicembre 2025
8.1 C
Comune di Sassuolo
HomeBassa reggianaGuastalla, primo intervento di emicolectomia con chirurgia micro-laparoscopica per l’Ausl IRCCS di...





Guastalla, primo intervento di emicolectomia con chirurgia micro-laparoscopica per l’Ausl IRCCS di Reggio Emilia

Bassa reggianaGuastalla
Tempo di lettura Less than 1 min.
ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE WHATSAPP

Guastalla, eseguito all’Ospedale Civile, prima volta per l’Azienda Usl IRCCS di Reggio Emilia, un intervento di emicolectomia sinistra (intervento di rimozione di una parte del colon) tramite chirurgia micro-laparoscopica.

Per eseguire l’operazione è stato utilizzato un set di ottica e strumenti da micro-laparoscopia, del calibro di 3 mm, che erano stati generosamente donati all’ospedale nello scorso mese di marzo dall’Associazione Prevenzione Tumori di Guastalla ODV.

L’intervento effettuato su di una paziente di 39 anni, è stato portato a termine con successo. Si tratta della prima volta che questo strumentario viene impiegato per un’operazione di tale complessità nella nostra Azienda Sanitaria. La chirurgia laparoscopica, già di per sè meno invasiva di quella tradizionale, viene così resa ancora meno traumatica grazie alle minuscole dimensioni dell’attrezzatura, con un eccellente risultato estetico, ma mantenendo la medesima affidabilità.

L’equipe operatoria era composta dal dottor Marco Giacometti e dalle dottoresse Rosa Vernaglia e Marta Ribolla. Il decorso post-operatorio è stato esemplare e la paziente è stata rapidamente dimessa.

















Redazione 1

Ultime notizie

Periodico quotidiano Sassuolo2000.it
Reg. Trib. di Modena il 30/08/2001
al nr. 1599 - ROC 7892
Direttore responsabile Fabrizio Gherardi

Edito da:
Linea Radio Multimedia srl
P.Iva 02556210363
Cap.Soc. 10.329,12 i.v.
Reg.Imprese Modena Nr.02556210363
Rea Nr.311810

phone: 0536 807013
redazione@sassuolo2000.it

COPYRIGHT

La riproduzione di articoli, foto e video è vietata con qualsiasi mezzo analogico o  digitale, se non espressamente autorizzata dall’editore con consenso scritto.