Furto notturno in bar-tabaccheria a Reggiolo

I Carabinieri della Stazione di Novellara sono intervenuti questa mattina, 24 dicembre intorno alle ore 07:00, in Piazza Martiri a Reggiolo dove ignoti hanno compiuto un furto presso il bar-tabacchi “Jolly”.

Secondo i primi accertamenti condotti dai militari, durante la notte i malviventi si sono introdotti all’interno dell’esercizio commerciale dopo aver forzato la porta d’ingresso. Una volta dentro, i ladri hanno asportato il fondo cassa e numerosi tagliandi della lotteria istantanea “Gratta e Vinci”. Il danno complessivo è attualmente in corso di esatta quantificazione. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri di Novellara per i rilievi di legge e l’avvio delle attività investigative in ordine al reato di furto aggravato. Al fine di individuare i responsabili, i militari stanno procedendo all’analisi tecnica dei sistemi di videosorveglianza, sia pubblici che privati, presenti nella zona.