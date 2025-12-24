mercoledì, 24 Dicembre 2025
Fiorano Modenese, investe oltre 84 mila euro per iniziative realizzate dalle associazioni

Finanziate 46 progetti ed eventi tra settembre 2025 e marzo 2026 per valorizzare comunità, territorio e partecipazione sociale

Il Comune di Fiorano Modenese nel 2025 ha messo a disposizione complessivamente 84.406 euro  per sostenere iniziative proposte da enti, associazioni, istituti, comitati, gruppi spontanei, operanti in ambito artistico, culturale, musicale, sportivo per la realizzazione di eventi di vario tipo, a partire da settembre 2025 fino a marzo 2026, compresi i progetti di qualificazione scolastica offerti alle scuole del territorio.

Le 46 proposte presentate, in linea con quanto richiesto dal bando pubblico, sono state ritenute ammissibili al contributo in quanto capaci di favorire la crescita e valorizzazione della comunità locale, attente allo sviluppo e sostenibilità del territorio e dell’ambiente e fruibili da tutti.

Come ogni anno, l’Amministrazione ha voluto così sostenere le iniziative realizzate da quelle realtà che, con passione e dedizione, contribuiscono alla crescita culturale, sportiva e sociale della comunità, valorizzando il principio di sussidiarietà.

«La significativa cifra destinata attraverso questo bando è un importante impegno di bilancio preso a favore dell’associazionismo locale, e un investimento che rappresenta per noi non solo un sostegno economico, ma soprattutto un riconoscimento del valore che le realtà associative apportano alla nostra comunità. – evidenzia l’assessora all’Associazionismo e Cultura, Marilisa Ruini – Le 46 proposte ammesse al contributo, testimoniano la vivacità, la creatività e l’attenzione che le associazioni rivolgono al nostro territorio. La collaborazione tra Amministrazione e mondo associativo è fondamentale: insieme rendiamo la nostra comunità più viva, promuovendo eventi, iniziative culturali e progetti educativi che arricchiscono la vita sociale, culturale e sportiva di Fiorano Modenese. Il nostro ringraziamento va a tutte queste realtà non solo per il lavoro che svolgono ogni giorno con passione e dedizione, ma anche per la qualità e la varietà di proposte e progetti che contribuiscono a creare un ambiente inclusivo e partecipativo, e una comunità più coesa»,

 

















