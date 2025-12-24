Etra: il 27 dicembre gospel in Rocca a Vignola

Prosegue Etra d’Inverno, la rassegna musicale che anima la Sala dei Contrari della Rocca di Vignola e curata da Andrea Candeli. Sabato 27 dicembre alle ore 21 è in programma il concerto del Joy Gospel Choir, ensemble noto per la capacità di intrecciare tradizione e contemporaneità.

Il programma propone un percorso nel Contemporary Gospel, con brani ispirati ad autori come Richard Smallwood, Kirk Franklin e Kurt Carr, accanto a incursioni nella Christian music, tra cui i successi di Darlene Zschech, Twila Paris e Hillsong. Non mancano riferimenti al gospel tradizionale, tra cui la celebre Oh Happy Day di Edwin Hawkins, tra armonizzazioni corali, arrangiamenti originali e una forte componente ritmica. Un concerto pensato per coinvolgere il pubblico e valorizzare la varietà del linguaggio gospel contemporaneo.

Il terzo e ultimo appuntamento nell’ambito della rassegna realizzata con la collaborazione del Laboratorio Culturale APS sarà il 31 dicembre, per una serata che spazia dai valzer alle polke.

Tutti gli spettacoli, ad ingresso libero e gratuito, si terranno nella Sala dei Contrari della Rocca di Vignola, con ingresso da via Ponte Muratori.

Per informazioni è possibile consultare il sito www.roccadivignola.it o contattare la segreteria organizzativa all’indirizzo info@roccadivignola.it o al numero 059 775246.

ETRA d’inverno – con la direzione artistica di Andrea Candeli – è organizzato con il sostegno di Fondazione di Vignola e Fondazione di Modena, in collaborazione con il Laboratorio Culturale APS e Artinscena.