Celebrazioni dell’82° anniversario dell’eccidio dei Sette Fratelli Cervi e di Quarto Camurri

Sabato 27 e domenica 28 dicembre 2025, a Guastalla, Campegine, Reggio Emilia e Casa Cervi (Gattatico) si terranno le celebrazioni dell’82° anniversario dell’eccidio. Un programma articolato di momenti commemorativi, culturali e artistici, che ripercorrono i luoghi e il significato di una vicenda simbolo della Resistenza italiana, nel segno dei valori di libertà, giustizia e responsabilità civile incarnati dai Cervi e da Quarto Camurri.

Domenica 28 dicembre il Museo Cervi sarà visitabile con ingresso a offerta libera dalle 10 alle 17.

Qui l’intero programma