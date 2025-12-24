mercoledì, 24 Dicembre 2025
8.1 C
Comune di Sassuolo
HomeCasalgrandeCasalgrande, investe un anziano e si da alla fuga: caccia all'auto pirata





Casalgrande, investe un anziano e si da alla fuga: caccia all’auto pirata

CasalgrandeCronacaIn evidenza Reggio EmiliaReggio Emilia
Tempo di lettura 1 min.
ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE WHATSAPP

I Carabinieri della Stazione di Casalgrande, congiuntamente ai militari della Sezione Operativa della Compagnia di Reggio Emilia, sono impegnati nelle indagini per identificare il conducente di un’autovettura pirata che, nella tarda serata di ieri 23 dicembre, ha travolto e ucciso un cittadino di 76 anni. Il tragico evento si è consumato in via Volta.

Secondo una prima ricostruzione, la vittima, un pensionato residente a Casalgrande, si era recato nei pressi dei cassonetti della spazzatura adiacenti alla propria abitazione. Mentre si apprestava ad attraversare la sede stradale — in condizioni di visibilità estremamente ridotta a causa dell’oscurità e della fitta pioggia — l’uomo è stato centrato in pieno da un veicolo proprio in corrispondenza della striscia di mezzadria.  L’impatto è stato violentissimo: l’anziano è stato sbalzato a terra e, a causa dei gravi politraumi riportati, è deceduto sul colpo.

Il conducente del mezzo, anziché fermarsi a prestare soccorso, ha proseguito la marcia dileguandosi e facendo perdere le proprie tracce. Sul posto sono intervenuti immediatamente i Carabinieri di Casalgrande e i colleghi della Sezione Operativa per i rilievi tecnici e per avviare le attività d’indagine. I militari stanno conducendo nel più stretto riserbo le indagini, coordinate dalla Procura reggiana diretta dal Procuratore Calogero Gaetano Opaci, per risalire nel più breve tempo possibile al modello dell’auto pirata e all’identità del fuggitivo chiamato a rispondere dei reati di omicidio stradale, fuga del conducente in caso di omicidio stradale a incidente e omissione di soccorso.

















Redazione 1

Ultime notizie

Periodico quotidiano Sassuolo2000.it
Reg. Trib. di Modena il 30/08/2001
al nr. 1599 - ROC 7892
Direttore responsabile Fabrizio Gherardi

Edito da:
Linea Radio Multimedia srl
P.Iva 02556210363
Cap.Soc. 10.329,12 i.v.
Reg.Imprese Modena Nr.02556210363
Rea Nr.311810

phone: 0536 807013
redazione@sassuolo2000.it

COPYRIGHT

La riproduzione di articoli, foto e video è vietata con qualsiasi mezzo analogico o  digitale, se non espressamente autorizzata dall’editore con consenso scritto.