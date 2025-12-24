Casalgrande, investe un anziano e si da alla fuga: caccia all’auto pirata

I Carabinieri della Stazione di Casalgrande, congiuntamente ai militari della Sezione Operativa della Compagnia di Reggio Emilia, sono impegnati nelle indagini per identificare il conducente di un’autovettura pirata che, nella tarda serata di ieri 23 dicembre, ha travolto e ucciso un cittadino di 76 anni. Il tragico evento si è consumato in via Volta.

Secondo una prima ricostruzione, la vittima, un pensionato residente a Casalgrande, si era recato nei pressi dei cassonetti della spazzatura adiacenti alla propria abitazione. Mentre si apprestava ad attraversare la sede stradale — in condizioni di visibilità estremamente ridotta a causa dell’oscurità e della fitta pioggia — l’uomo è stato centrato in pieno da un veicolo proprio in corrispondenza della striscia di mezzadria. L’impatto è stato violentissimo: l’anziano è stato sbalzato a terra e, a causa dei gravi politraumi riportati, è deceduto sul colpo.

Il conducente del mezzo, anziché fermarsi a prestare soccorso, ha proseguito la marcia dileguandosi e facendo perdere le proprie tracce. Sul posto sono intervenuti immediatamente i Carabinieri di Casalgrande e i colleghi della Sezione Operativa per i rilievi tecnici e per avviare le attività d’indagine. I militari stanno conducendo nel più stretto riserbo le indagini, coordinate dalla Procura reggiana diretta dal Procuratore Calogero Gaetano Opaci, per risalire nel più breve tempo possibile al modello dell’auto pirata e all’identità del fuggitivo chiamato a rispondere dei reati di omicidio stradale, fuga del conducente in caso di omicidio stradale a incidente e omissione di soccorso.