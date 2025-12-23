Veicoli elettrici, in Cina più di 19 milioni di colonnine di ricarica

martedì, 23 Dicembre 2025
PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Il numero di colonnine di ricarica per veicoli elettrici (EV) in Cina ha superato i 19,32 milioni alla fine di novembre di quest’anno, segnando un aumento del 52% rispetto allo scorso anno, hanno mostrato martedì i dati ufficiali.

Di queste, circa 4,63 milioni erano strutture di ricarica pubbliche, mentre oltre 14,7 milioni erano private, con aumenti rispettivamente del 36% e del 57,8%, secondo i dati dell’Amministrazione nazionale dell’energia.

La potenza nominale combinata delle strutture di ricarica pubbliche per veicoli elettrici era di circa 210 milioni di chilowatt alla fine di novembre, ovvero 45,34 chilowatt in media, secondo i dati.

A ottobre, la Cina ha presentato un piano d’azione triennale per migliorare le infrastrutture di ricarica per EV nel Paese, con l’obiettivo di creare una rete nazionale di 28 milioni di strutture, con una capacità di ricarica pubblica che supererà i 300 milioni di chilowatt entro la fine del 2027.

– Foto Xinhua –

