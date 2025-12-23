Schianto tra auto: cinque feriti ieri sera a San Pietro in Casale

Cinque feriti, di cui tre in condizioni di media gravità, in uno scontro tra due autovetture avvenuto ieri sera intorno alle 20:30 all’incrocio tra la Provinciale 20 – via Altedo e via Cavriani a San Pietro in Casale. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco da San Pietro in Casale, assieme ai sanitari del 118 con elisoccorso, ambulanze ed automedica. Cinque le persone rimaste ferite: solo una elitrasportata in ospedale in codice due. Altre due persone sono finite in ospedale in condizioni di media gravità, mentre le altre due con lievi ferite.