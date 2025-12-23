Sassuolo accende il Natale: partecipazione ed entusiasmo per il calendario di eventi

Si chiude domani, Vigilia di Natale, con un bilancio estremamente positivo, il programma delle iniziative natalizie a Sassuolo, che da inizio dicembre ha animato il centro storico e le principali piazze cittadine, coinvolgendo migliaia di bambini, famiglie e visitatori.

Tra le attrazioni più apprezzate, la Giostra di Babbo Natale che, in soli 11 giorni di apertura, ha registrato 2.313 presenze, con una media di 211 bambini al giorno, così come il Villaggio di Babbo Natale, che ogni fine settimana è stato letteralmente preso d’assalto da bambini e famiglie, diventando un punto di riferimento per il divertimento e la socialità natalizia. Prosegue inoltre con ottimi risconti la pista del ghiaccio in piazzale Della Rosa, che continuerà ad accogliere cittadini e visitatori per un altro mese intero.

A partire dal 6 dicembre, giornata dell’accensione dell’albero di Natale e delle luminarie in piazza Garibaldi, il centro storico di Sassuolo è stato attraversato da un fitto calendario di appuntamenti: concerti, mercati e mercatini, iniziative itineranti e momenti di intrattenimento che hanno reso la città viva e partecipata per tutto il periodo delle festività.

Senza dimenticare gli “Auguri a Palazzo” di sabato scorso, realizzati in collaborazione con Gallerie Estensi, tanto partecipati da costringere le persone ad attendere il loro turno per entrare, o “A te e Famiglia”, della Fondazione Teatro Carani, il giorno dopo che, assieme al ritorno del “Concerto di Natale in Ospedale” ha regalato alla nostra città una domenica di musica e divertimento all’insegna della voglia di stare insieme.

“Un risultato reso possibile grazie al contributo di tutti gli sponsor – sottolinea l’Assessore alla Cultura ed al Commercio del Comune di Sassuolo Federico Ferrari – che hanno permesso di illuminare la città come mai lo era stata, e grazie al prezioso lavoro di associazioni, comitati e circoli, che insieme al Comune di Sassuolo e a SGP si sono impegnati con passione e competenza per dare vita a un programma ricchissimo e articolato. Un ringraziamento particolare va alla neonata Associazione SassuolOltre che, nonostante sia nata solo da poche settimane, ha affrontato uno dei periodi più complessi in tema di appuntamenti, dimostrando fin da subito entusiasmo, passione e grande capacità organizzativa”.

Il Natale a Sassuolo si conferma così non solo come un momento di festa, ma come un’occasione di comunità, collaborazione e valorizzazione del territorio.

“Un ringraziamento particolare – conclude l’Assessore Federico Ferrari – a tutte le Forze dell’Ordine che hanno vigilato sulla città in questo periodo festivo, non ultima la pattuglia aggiuntiva della Polizia Locale che, nelle notti della Vigilia di Natale e di Capodanno, resterà in servizio fino alle 3 della mattina per invitare tutti quanti a festeggiare e divertirsi, ma nel rispetto degli altri e della città”.