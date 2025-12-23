Ricostruzione post alluvione: attivati gli sportelli online di assistenza alle comunità colpite

E’ operativo il nuovo sistema di prenotazione online per accedere agli sportelli territoriali dedicati ai cittadini colpiti dagli eventi alluvionali del maggio 2023 e di settembre-ottobre 2024 in Emilia-Romagna.

Gli sportelli informativi sono organizzati dalla Struttura commissariale, in accordo con gli enti territoriali, per coloro cittadini che hanno subito danni a seguito delle alluvioni e necessitano di chiarimenti sulle istanze presentate, di assistenza per la compilazione delle domande o di supporto per casi particolari.

Grazie alla presenza di tecnici specializzati – del Comune, della Regione Emilia-Romagna, della Struttura Commissariale e di Invitalia – gli sportelli forniscono supporto informativo, assistenza nella presentazione delle pratiche e orientamento sulle procedure previste dalle Ordinanze che regolano la ricostruzione.

Sedi e orari degli sportelli

Gli sportelli si trovano ad Imola, Faenza, Lugo, Ravenna, Forlì, Cesena e Sasso Marconi. Ogni sportello segue un calendario mensile di aperture. Di eseguito le informazioni specifiche dei singoli sportelli:

Sportello di Imola

Sede: Via Boccaccio n. 27, presso il Comune capofila dell’Unione “Nuovo Circondario Imolese”. Apertura: Secondo mercoledì di ogni mese.

Link per prenotare:

https://outlook.office.com/book/Gestioneappuntamenti@commissarioricostruzione.it/s/68mLhgfLo0qHHF_YQvq-1g2

Sportello di Faenza

Sede: Via XX Settembre n. 3, presso il Comune capofila dell’Unione “Romagna Faentina”. Apertura: Primo e terzo martedì di ogni mese.

Link per prenotare:

https://outlook.office.com/book/Gestioneappuntamenti@commissarioricostruzione.it/s/68mLhgfLo0qHHF_YQvq-1g2

Sportello di Lugo

Sede: Via Giuseppe Garibaldi n. 16, presso il Comune capofila dell’Unione “Bassa Romagna”. Apertura: Primo mercoledì di ogni mese.

Link per prenotare: https://outlook.office.com/book/Gestioneappuntamenti@commissarioricostruzione.it/s/ontg-a7PJk-4h8n1C53_mg2

Sportello di Ravenna

Sede: Via Enrico Berlinguer n. 30, presso la sede comunale. Apertura: Secondo martedì di ogni mese.

Link per prenotare:

https://outlook.office.com/book/Gestioneappuntamenti@commissarioricostruzione.it/s/ontg-a7PJk-4h8n1C53_mg2

Sportello di Forlì

Sede: Via delle Torri n. 13, presso la sede comunale. Apertura: Primo e terzo giovedì di ogni mese.

Link per prenotare:

https://outlook.office.com/book/Gestioneappuntamenti@commissarioricostruzione.it/s/Ohk3ut156kKYzLS5u_hssQ2

Sportello di Cesena

Sede: Via Ferruccio Parri n. 535, presso la sede della Protezione Civile – Comune capofila dell’Unione “Valle del Savio”. Apertura: Secondo giovedì di ogni mese.

Link per prenotare:

https://outlook.office.com/book/Gestioneappuntamenti@commissarioricostruzione.it/s/mMyi8FyRZUqSzC1feAeK8Q2

Sportello di Sasso Marconi

Sede: Piazza Martiri n. 6, presso la sede comunale. Apertura: Terzo mercoledì di ogni mese.

Link per prenotare:

https://outlook.office.com/book/Gestioneappuntamenti@commissarioricostruzione.it/s/ghEAj3pvxkWPCR59zjSBBQ2