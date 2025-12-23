Previsioni meteo Emilia Romagna, mercoledì 24 dicembre 2025

Molto nuvoloso o coperto con precipitazioni estese e persistenti, più intense al mattino sui settori centro-orientali lungo i rilievi e fino alla pedecollina. Fenomeni in temporanea attenuazione sulla Romagna tra pomeriggio e sera, ma in nuova intensificazione in nottata a partire dal mare. Quota neve in rapido abbassamento dal mattino sui settori occidentali, dove le nevicate, anche miste a pioggia, potrebbero occasionalmente raggiungere i 300/500 metri dal pomeriggio/sera. Sull’Emilia centrale e soprattutto sulla Romagna neve solo a quote di alta collina o montagna.

Temperature inizialmente stazionarie poi in diminuzione sul settore occidentale nel corso della giornata. Minime comprese tra i 6 gradi di piacentino e parmense e 11 gradi del riminese. Massime tra i 7/9 gradi delle pianure emiliane ed i 10/13 gradi del settore orientale. Venti moderati da nord-est con rinforzi fino a forti in particolare nella seconda parte della giornata e soprattutto lungo la costa. Mare molto mosso sotto-costa ed agitato al largo.