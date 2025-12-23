Più facile raggiungere il centro di Reggio Emilia durante le festività

Minibù gratuito dai parcheggi scambiatori al centro anche la domenica per tutto il mese di dicembre, sosta gratuita negli stalli dei controviali il pomeriggio del venerdì, oltre che del mercoledì e ora anche la nuova navetta sostenuta da un’associazione di categoria per collegare alcuni parcheggi al centro storico anche in orario serale oltre che pomeridiano.

Un’iniziativa che ha immediatamente trovato l’appoggio dell’Amministrazione comunale, come sottolineano le assessore Stefania Bondavalli all’Economia urbana con delega al Centro storico e Carlotta Bonvicini alla Mobilità sostenibile che ci tengono a a ringraziare i promotori: Cna e Gaspari Viaggi,

“Si tratta, innanzitutto – affermano le assessore – di un segnale importante perché la proposta nasce ed è interamente sostenuta da un’associazione di categoria consapevole del ruolo che può avere nel contribuire ad aumentare l’attrattività e l’accessibilità del nostro centro, anche in termini di sostenibilità ambientale, con l’obiettivo non solo di sostenere il commercio e la ristorazione, ma di contribuire a rivitalizzare il nostro centro storico sulla scia di quanto stiamo facendo con il percorso di condivisione avviato attraverso l’hub urbano”.

Oltre alla navetta “Parcheggia fuori e vivi il centro”, chi si reca in centro può contare anche su altre agevolazioni in termini di trasporti e accessibilità, messe a punto dall’Amministrazione comunale in collaborazione con Agenzia Mobilità, società di trasporto pubblico Seta e società di trasporti Til.

Il venerdì pomeriggio nel periodo delle festività la sosta nei controviali di circonvallazione intorno al centro storico è gratuita dalle ore 16, come già il mercoledì pomeriggio e tutti i festivi.

Dopo il periodo di gratuità per le domeniche di dicembre si ricorda che i minibù funzionano sempre gratuitamente dai parcheggi scambiatori tutti i giorni feriali.

La linea E collega, con frequenze ogni 10 e 12 minuti, il parcheggio Funakoshi al parcheggio Volo, servendo tutta la via Emilia. La linea G, con frequenza ogni 12 minuti, segue il percorso Le Querce – Gioberti fino al parcheggio Boario. La linea M, dal parcheggio scambiatore di via Luxemburg, serve oltre al centro storico anche l’ospedale e la stazione Mediopadana tutti i giorni della settimana oltre alla domenica con frequenze medie di 15 minuti.

Infine si ricorda che tutti i giorni dalle 20.30 alle 00.30 (venerdì e sabato fino all’1.30) su tutta l’area urbana è in funzione Aladinobus, servizio di trasporto pubblico serale, a chiamata prenotabile direttamente da app.