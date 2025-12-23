Per un Natale “green” ogni rifiuto al posto giusto

Imballaggi in polistirolo, carta e nastri colorati, biglietti d’auguri, involucri in cartone e plastica: il Natale ogni anno porta con sé anche tanti rifiuti da smaltire. Per tutelare l’ambiente e rendere le feste di fine anno più “green” e sostenibili, è bene sapere dove conferire correttamente i materiali non limitandosi a riempire i contenitori dell’indifferenziato, o peggio abbandonare i rifiuti su suolo pubblico, con l’obiettivo di avviare il più possibile di scarti a un corretto recupero migliorando la qualità della raccolta differenziata.

Hera, oltre a qualche consiglio, ricorda che il miglior rifiuto è quello che non produciamo: prima di buttare qualcosa, è giusto chiedersi se si può riutilizzare e, nel caso, sfruttare i progetti di riuso attivi anche a Bologna. Primo fra tutti, Cambia il finale che ha appena festeggiato 10 anni e attraverso il quale gli oggetti ingombranti – per i quali i cittadini normalmente chiamano Hera per il ritiro gratuito a domicilio (prenotazioni attraverso l’app Il Rifiutologo o chiamando il numero verde 800999500) – se in buono stato, vengono indirizzati a enti non profit del territorio.

Luci di Natale e carta regalo

Se qualche ghirlanda di luci colorate non funziona più, va trattata come un Raee (rifiuto da apparecchiature elettriche ed elettroniche) e va conferita alla stazione ecologica. La carta che avvolge i regali, invece, se è plastificata (per esempio la carta argentata non di alluminio) va nella plastica; se è fatta di semplice carta da pacco colorata, va nella carta. I nastri e i fiocchi che decorano i pacchi vanno nell’indifferenziata.

Alberi di Natale

Gli abeti senza radici, non più trapiantabili, possono essere avviati a compostaggio e trasformati in ottimo fertilizzante da riutilizzare in agricoltura: per questo Hera invita i cittadini a conferirli alla stazione ecologica. In alternativa, possono essere conferiti anche nei cassonetti dei rifiuti vegetali (sfalci e potature), ovviamente ridotti in tronchetti per limitarne il volume. È comunque indispensabile evitare che finiscano nei cassonetti dell’indifferenziato o, addirittura, che siano abbandonati vicino ai contenitori per la raccolta dei rifiuti.

Gli alberi di Natale sintetici, se non più utilizzabili, devono essere portati alla stazione ecologica. Se sono di grandi dimensioni, si può utilizzare il servizio Hera di ritiro gratuito degli ingombranti a domicilio.

Rifiuti organici

I rifiuti organici vanno conferiti nel cassonetto dell’organico oppure possono essere riutilizzati attraverso l’uso della compostiera, un contenitore che trasforma gli scarti organici (residui dei pasti, erba e fogliame) in concime attraverso un processo di degradazione naturale chiamato compostaggio domestico.

Oli alimentari esausti

Gli oli alimentari esausti sono gli oli di frittura e quelli contenuti nei sottoli (verdure o tonno, per esempio); devono essere raccolti a parte in bottiglie di plastica e conferiti negli appositi contenitori stradali oppure alla stazione ecologica. Gli oli alimentari esausti di uso domestico recuperati da Hera vengono destinati in partnership con ENI alla produzione di biocarburante idrogenato. Questo carburante poi torna, in modo circolare, ad essere risorsa e diventa la fonte di alimentazione di diversi mezzi che Hera utilizza per la raccolta dei rifiuti urbani.

Cartone, vetro, plastica e lattine

Gli scatoloni e gli imballaggi in cartone devono essere gettati insieme alla carta: è sempre meglio ridurli di volume. Gli imballaggi in plastica o polistirolo vanno invece inseriti nei contenitori o sacchi gialli adibiti alla loro raccolta. Se si tratta di imballaggi di grandi dimensioni, la loro destinazione è la stazione ecologica.

Le bottiglie di vetro, materiale che può essere riciclato all’infinito, vanno conferite vuote negli appositi contenitori: attenzione però a non confondere il vetro con il materiale ceramico che inquinerebbe la qualità della raccolta.

Le lattine e i barattoli che hanno contenuto bevande, olio alimentare o cibi in scatola vanno differenziati nella raccolta delle lattine che, a seconda del Comune, vengono conferite insieme al vetro o alla plastica.

Vecchie apparecchiature elettroniche

A Natale capita spesso di rinnovare cellulari, pc, televisori, radio, asciugacapelli, frullatori, joystick, e molti altri oggetti ancora. Prima di considerarli Raee è opportuno verificare se siano riutilizzabili. Se sono guasti e non più funzionanti devono essere consegnati alle stazioni ecologiche di Hera, dove vengono avviati a recupero. Se tali apparecchi hanno almeno un lato di dimensione superiore a 50 centimetri è possibile richiedere il ritiro gratuito a domicilio.

Questi apparecchi contengono plastica, silicio, metalli come piombo, cadmio, oro, cobalto, risorse esauribili in natura che, attraverso la raccolta differenziata, possono essere recuperate e riutilizzate. I metalli sono interamente riciclabili: possono essere usati varie volte, riducendo le nuove estrazioni e l’impatto ambientale delle trasformazioni delle materie vergini.

Per ogni dubbio c’è Il Rifiutologo

In caso di dubbi sul corretto conferimento dei rifiuti è possibile consultare l’app Il Rifiutologo, scaricabile gratuitamente da tutti gli store e, volendo, integrata con Alexa, l’intelligenza artificiale di Amazon che ora può dirci anche in quale contenitore gettare ogni singolo rifiuto o indicarci quando passa la raccolta porta a porta di ogni singolo materiale. Nel Rifiutologo sono riportate informazioni dettagliate sul conferimento di ogni materiale, è possibile cercare il rifiuto scrivendo il nome del prodotto da buttare o anche inquadrando il suo codice a barre. Attraverso l’app Il Rifiutologo si possono inviare direttamente ai tecnici Hera le fotosegnalazioni di rifiuti abbandonati, cassonetti guasti o troppo pieni. L’app si può impostare per indirizzo di residenza, pertanto tutte le informazioni sono sempre puntuali e geolocalizzate.